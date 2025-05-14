Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у презентації терапевтичного саду.

Цей проєкт реалізує Міністерство у справах ветеранів спільно з ВДНГ у межах Національної стратегії створення безбар’єрного простору в Україні, яку ініціювала дружина Президента. Над ним працювала мультидисциплінарна група експертів разом із ветеранами, воїнами та їхніми родинами.

Терапевтичний сад поєднає садівничу, тілесну та арттерапію, зони для індивідуального розвантаження та локацію для дітей. У цьому просторі фахівці працюватимуть із військовими, ветеранами та їхніми сім’ями. Водночас він буде безпечним, доступним і відкритим для всіх охочих.

«Цей простір про гідність. Гідність людини, яка повертається з фронту чи відновлюється після травми. Про гідність нашого суспільства – бути поруч, створювати умови, які допомагають. Взаємодія з природою – одна з перевірених і дієвих практик у відновленні. Такий простір має з’явитися в кожному місті, кожній громаді. І сьогодні ми робимо перший крок», – зазначила Олена Зеленська.

Під час заходу представили концепцію та мапу майбутнього саду, а також показали, який вигляд матиме простір. Крім того, учасники презентації символічно висадили перші рослини.

Пілотний проєкт на ВДНГ має стати моделлю, яку згодом можна буде масштабувати на лікарні, реабілітаційні центри та публічні простори по всій країні.

Відкриття терапевтичного саду заплановане на серпень цього року.