Олена Зеленська взяла участь у п'ятому Українському жіночому конгресі

Перша леді Олена Зеленська відкрила другий день V Українського жіночого конгресу. Виступаючи з промовою, дружина Президента, зокрема, розповіла про результати участі України в «Партнерстві Біарриц», яких вдалося досягти у п’яти сферах: розвиток безбар’єрного публічного простору, дружнього до сімей з дітьми та маломобільних груп населення; навчання дітей принципів рівності жінок і чоловіків; запобігання насильству; зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків і створення більших можливостей для чоловіків піклуватися про дітей.

Так, в Україні вже розроблено проект стратегії щодо зменшення гендерного розриву в оплаті праці, ухвалено закон, який урівнює всіх громадян у відповідальності за вчинене домашнє насильство та пришвидшує судовий розгляд відповідних справ. Також ухвалено закон, який спрощує можливість для чоловіків брати відпустку для догляду за дитиною, у МОН сформовано робочу групу з гендерного аудиту, основним завданням якої є розробка методології та критеріїв гендерного аудиту закладів освіти, виділено субвенцію на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, активно розгортається кампанія з безбар’єрності в Україні.

«Рівність – це не лише про рівні права, це ще й про рівні можливості та доступ для кожного члена суспільства до будь-якого суспільного простору: аеропорту, потяга, ресторану, кафе, аптеки чи бізнес-центру. Все це – частина наших зобов’язань у межах «Партнерства Біарриц» і один з великих напрямів моєї діяльності, який називається «безбар’єрність». Зазначу, що ми зробили впевнені кроки для того, щоб безбар’єрність ставала новою суспільною нормою», – наголосила Олена Зеленська.

За словами першої леді, вже виконано багато зобов’язань, але це лише початок: «Держава та всі ми маємо не забувати про головне – заради чого Україна приєдналася до «Партнерства Біарриц». Заради рівних можливостей, прав і свобод для всіх людей».

Довідка. Український жіночий конгрес – постійна публічна платформа, яка формує порядок денний з гендерної політики для Верховної Ради України, уряду, місцевих громад, приватного та громадського секторів і медіаспільноти. Головна тема цьогорічної події – «Лідерство жінок як цінність».

Нагадаємо, з ініціативи першої леді Олени Зеленської 11 вересня 2020 року Україна стала повноправною учасницею міжнародного «Партнерства Біарриц». Його ініціювали лідери країн Групи семи (G7) – Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та США. Основна мета – посилення відповідальності «Великої сімки» та консолідація зусиль інших держав для досягнення рівних прав і можливостей у суспільстві та відсутності обмежень за будь-якими ознаками.