Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у робочій сесії з координації комунікацій щодо реформи шкільного харчування. До заходу долучилися представники Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства розвитку громад та територій, міжнародних організацій, які підтримують реалізацію реформи, близько 2 тисяч представників територіальних громад, обласних військових адміністрацій, центральних органів виконавчої влади, державних установ, органів місцевого самоврядування та комунікаційних команд, дотичних до впровадження реформи.

«Усі роки оборони країни ми продовжуємо реформу шкільного харчування, оновлюємо кухні, харчоблоки й меню не тільки, щоб нагодувати тут і зараз. Реформа переслідує також більш тривалу, розтягнену в часі мету – прагнемо, щоб зі школи діти винесли та зберегли на все життя звичку здорового харчування», – наголосила Олена Зеленська.

Команда реформи запропонувала громадам проводити фестивалі, майстер-класи, дегустації, лекції, конкурси й тематичні квести для популяризації здорового харчування та підвищення рівня обізнаності про реформу. Крім того, інтеграція теми здорового харчування в уроки, позакласні заняття й тематичні дні допоможе пояснювати складні теми доступно.

«Нещодавно була на фестивалі на Хмельниччині, що відбувся на базі місцевого кулінарного хабу. Батьки, діти, вчителі разом вчилися готувати традиційні страви, зокрема гречаники. Було тепло й невимушено. І очевидно, що знання, здобуті в такій атмосфері, у цікавій, майже ігровій формі, дитина точно пам’ятатиме довго. Сподіваюся, почуте сьогодні надихне школи та громади на власні ідеї», – зазначила дружина Президента.

Учасники робочої сесії також побачили, як працює моніторинг проєктів модернізації харчоблоків, що претендують на державну субвенцію, на прикладі спільного проєкту Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні та команди реформи шкільного харчування.