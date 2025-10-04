Олена Зеленська взяла участь у щорічній церемонії нагородження Global Teacher Prize Ukraine і представила переможця в номінації «Вибір українців»

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у церемонії нагородження премією Global Teacher Prize Ukraine 2025. Її проводить щороку громадська спілка «Освіторія» з нагоди Дня працівників освіти.

За версією Global Teacher Prize Ukraine найкращим учителем цьогоріч став Руслан Шаламов із Харкова. Він отримав 1 млн грн на втілення своєї освітньої мрії.

Дружина Президента представила переможця в номінації «Вибір українців». Другий рік поспіль українці самі обирають учителя, чия історія та підходи їм найбільше до вподоби. Цього разу в опитуванні на платформі «Дія.Освіта» взяли участь понад 10 тис. осіб, із яких 2263 віддали голоси за Юрія Пахомова – вчителя хімії з Івано-Франківська. Його уроки перетворюють науку на дію – від AR-дослідів до проєктів, що збирають сотні тисяч гривень для українських воїнів. У подарунок переможець отримав освітню подорож.

«Юрій Пахомов упевнений: якщо вчитель на уроці зміг відповісти на якесь запитання дитини, яке навіть не стосується предмета, цей урок уже був недарма. Бо вчитель допоміг дитині. Адже його завдання – допомогти», – наголосила перша леді.

Переможці в інших номінаціях: «Дошкілля» – вихователька з Івано-Франківська Христина Микуляк, «Вчитель математики» – учителька алгебри, геометрії та інформатики з Івано-Франківщини Леся Максимко, «Вчитель хімії» – Євгеній Атамасенко з Київщини, «Вибір серцем» – учитель географії з Харківщини Максим Романов, «Вчитель інформатики» – учителька інформатики та англійської мови з Тернополя Наталія Перехрист, «Вчитель-інноватор» – учитель інформатики з Полтавщини Володимир Бабенко, «Інклюзивність» – учителька української жестової мови, основ правознавства, історії України та всесвітньої історії з Кривого Рогу Ольга Біланова.

Троє освітян отримали спеціальні відзнаки в межах грантової програми Talents For Ukraine від благодійного фонду KSE Foundation. Це учитель хімії з Київщини Євгеній Атамасенко, учитель інформатики та образотворчого мистецтва з Хмельницького Костянтин Кравчук і вчителька історії з Київщини Ольга Погрібняк.

«Ми всі в різні моменти життя кажемо дякую вчителям. Але ця подія – дієве вираження цієї вдячності. Місце, де вчитель отримує нарешті свою заслужену червону доріжку, де його вітають, як зірку. Зараз нам усім дуже бракує світла. І коли дитина після школи сяє, коли приходить додому натхненна, ми, батьки, розуміємо: із нею поділилися не тільки знаннями, а й цим світлом надії, вірою в себе та життя», – сказала Олена Зеленська.

Global Teacher Prize Ukraine – щорічна національна премія для вчителів – агентів освітніх змін, яку вручають в Україні з 2017 року. Вона покликана відзначити не лише досягнення вчителя в роботі з учнями, а і його суспільний внесок.