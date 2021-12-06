Олена Зеленська взяла участь у щорічній конференції послів України

Перша леді Олена Зеленська взяла участь у конференції послів України «Дипломатія 30. Стратегія сильної держави», яка відбулася в с. Гута Івано-Франківської області. У своєму вітальному слові дружина Президента зазначила, що дипломатичний корпус – це потужний інструмент зв'язку України зі світом. А цього року в української дипломатії було багато яскравих подій.

«І я пишаюся, що стала ініціаторкою однієї з них – Київського саміту перших леді та джентльменів. У серпні ми приймали в Києві дружин та чоловіків керівників і керівниць різних країн світу. І написали нову, українську сторінку в історії дипломатії м’якої сили, бо це виявився перший такий захід у світі. Наше завдання на наступний рік – вивести саміт перших леді та джентльменів на провідні міжнародні майданчики, залучити якомога більше учасників та експертів світового масштабу. І тут знадобиться майстерність та ініціативність наших дипломатів», – сказала Олена Зеленська.

Вона також окремо зустрілася з подружжями українських послів, які цього року відвідали захід уперше. Дружина Президента наголосила на важливості сімейних тандемів у дипломатичній роботі.

«В інавгураційній промові мого чоловіка була фраза, яку запам’ятали: «Кожен із нас – Президент». Хочу її використати по-новому. І сказати вам усім: «Кожна з нас – перша леді». Ви представляєте нашу країну за кордоном, будуєте її імідж. Я особисто знайома з багатьма з вас і вдячна за ту допомогу, яку отримую від вас у візитах», – зауважила вона.

Олена Зеленська розповіла присутнім про пріоритетні проекти, що реалізуються під її егідою – реформу шкільного харчування, впровадження безбар’єрного середовища для всіх, боротьбу з домашнім насильством, – та запросила представників дипломатичного корпусу до співпраці в цих питаннях.

Вона також подякувала їм за партнерство у проекті зі створення українських аудіогідів для провідних музеїв світу.

На конференції міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підбив дипломатичні підсумки 2021 року.

«Перша леді сьогодні втілює комплекс важливих ініціатив, які змінюють наше суспільство на краще. Йдеться про безбар’єрність, популяризацію читання, важливі культурні ініціативи. За кордоном МЗС реалізує масштабну ініціативу Олени Зеленської з просування позитивного іміджу України та популяризації української мови – запуск україномовних аудіогідів у музеях та визначних місцях світу. Це дуже успішна співпраця на благо України», – наголосив міністр.