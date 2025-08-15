Президент:

Україна готова працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну, і сподіваємось на сильну позицію Америки – звернення Президента
Україна готова працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну, і сподіваємось на сильну позицію Америки – звернення Президента

15 серпня 2025 року - 19:04

Президент вручив відзнаку «Національна легенда України»
Президент вручив відзнаку «Національна легенда України»

20 серпня 2025 року - 21:50

Олена Зеленська взяла участь у щорічній освітній конференції «Серпнева-2025»

21 серпня 2025 року - 15:17

21 серпня 2025 року - 15:17

Олена Зеленська взяла участь у щорічній освітній конференції «Серпнева-2025»

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у щорічній освітній конференції «Серпнева-2025», яку проводить Міністерство освіти і науки. На урочистому відкритті також були присутні Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко та міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

«Коли вчителі проводять нині уроки – навіть онлайн, – вони роблять головне: повертають у життя дітей і їхніх родин нормальність. Дякую за це вам! Передусім як мама школяра та студентки», – сказала перша леді у виступі.

Дружина Президента розповіла про програми підтримки дітей, підлітків і молоді, якими вона опікується. Зокрема, це безбар’єрність, реформа шкільного харчування та програма ментального здоров’я «Ти як?».

За її словами, освіта – також серед пріоритетів діяльності Фундації Олени Зеленської.

«Там, де безпекова ситуація дозволяє дітям ходити до школи, облаштовуємо класи-укриття. Спільно з партнерами забезпечуємо учнів і вчителів планшетами та ноутбуками для дистанційного навчання. Разом із Державною установою «Школа Супергероїв» розширюємо мережу освітніх осередків у медичних закладах для тих дітей, які перебувають на довгостроковому лікуванні», – додала перша леді.

Дружина Президента також зазначила, що освіті, її впливу на майбутнє країни та світу буде присвячений 5-й Саміт перших леді та джентльменів, який відбудеться восени в Києві.

«Важлива цифра з нашого дослідження «Індекс майбутнього»: 82 відсотки українських підлітків із надією дивляться у власне майбутнє. Це дуже важливий сигнал, бо навіть попри війну, попри всі труднощі наші підлітки не втрачають віри та планують майбутнє», – зауважила Олена Зеленська.

Цьогоріч конференція об’єднала освітян, управлінців, представників міжнародних і громадських організацій, а також усіх, хто працює над формуванням сучасної системи освіти в Україні. Загалом були присутні понад 500 осіб.

Учасники обговорили трансформацію освіти, її адаптацію до викликів сьогодення та створення умов для самореалізації молоді в мінливому світі.

Ішлося про дошкільну, загальну середню, позашкільну, професійну та фахову передвищу освіту, а також про ментальне здоров’я, інклюзію, безбар’єрність і цифровізацію.

