Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у третьому Форумі ментального здоров’я «Підтримати тих, хто підтримує всіх: потенціал і добробут працівників сфери ментального здоров’я», що відбувся в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», яку ініціювала дружина Президента.

Серед учасників форуму – представники центральних органів виконавчої влади, обласних військових адміністрацій, громад, міжнародних та неурядових організацій, компаній зі спільноти «Бізнес без бар’єрів», закладів вищої освіти, експерти та науковці, надавачі послуг із ментального здоров’я, регіональні координатори «Ти як?» та консультанти у громадах.

«Вперше в нашій країні підтримка ментального здоров’я стоїть поряд із відповідями на інші нагальні виклики війни. Вперше послуга настільки наближена до кожного: у кабінеті сімейного лікаря, що пройшов відповідне навчання від ВООЗ, у сотнях центрів ментального здоров’я і центрах життєстійкості, у ветеранських просторах, культурних і мистецьких закладах. Ми сьогодні в цифрах побачили, що їх стало в усіх регіонах іще більше», – зазначила Олена Зеленська.

У 23 областях України працюють понад 13 тисяч надавачів послуг із психічного здоров’я та психосоціальної підтримки в різних секторах: охорона здоров’я, соціальний захист, освіта, ветеранська політика, культура й мистецтво, спорт. Весь спектр надавачів послуг, що входять до мережі «Ти як?», був представлений під час форуму у форматі виставки, де різні установи, організації, заклади презентували свою роботу та обмінювалися досвідом.

Спеціальне дослідження «Ти як?» показало, що обізнаність про послуги з ментального здоров’я на рівні громад зросла у 2,5 раза порівняно з 2023 роком. Показник готовності звернутися по підтримку зріс із 23 % до 46 %, а задоволеність послугами – із 61 % до 74 %.

Також відбулася презентація опитування, яке провели серед понад 850 роботодавців «Ти як?» і Державна служби України з питань праці. Воно показало, що для 85 % респондентів ментальне здоров’я є пріоритетом. Обмежений бюджет назвали бар’єром номер один близько 40 % опитаних, також серед барʼєрів – брак мотивації працівників, незнання, як почати, і страх зробити щось не так.

Крім того, відбулися панельні дискусії, зокрема, щодо міжсекторальної співпраці в межах «Ти як?». Компанії зі спільноти «Бізнес без бар'єрів» розповіли про свої проєкти з підтримки ментального здоров’я на робочому місці та дискутували про виклики, для яких бізнеси шукають рішення.

Спеціальний захід «Сила вдячності», який відбувся у другий день форуму, об'єднав різних надавачів послуг як із державного, так і з недержавного секторів у форматі маркетплейсу, а також бізнеси та університети.

Крім того, була представлена фотовиставка «Дотики підтримки». Українці з різних областей поділилися особистими світлинами підтримки.

«Це дуже особисті історії тихої радості, вдячності, надії. Дякую людям, які поділилися ними з нами всіма. Бо саме споглядання дійсно зігріває. Там є кадри порятунку, народження, довгоочікуваних зустрічей і просто буття разом – батьків і дітей, дідусів і онуків. І на цих кадрах також можна побачити вас чи ваших колег за роботою, у той самий відповідальний момент допомоги іншим», – підсумувала перша леді.

Третій Форум ментального здоров’я організували Координаційний центр з психічного здоров’я Кабінету Міністрів України та Всесвітня організація охорони здоров’я в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?».