Олена Зеленська взяла участь у відкритті україномовного аудіогіда в амстердамському Rijksmuseum

Перша леді України Олена Зеленська у присутності Королеви Нідерландів Максими запустила україномовний аудіогід в амстердамському Rijksmuseum. Це 65-й аудіогід у межах проекту дружини Президента України із запуску україномовних аудіоекскурсій у визначних пам’ятках планети.

Озвучила гід відома нідерландська актриса українського походження Вікторія Кобленко. Крім аудіогіда, доступна також відеоекскурсія українською мовою. Її створила українська режисерка та сценаристка Марія Пономарьова, гідом стала українська художниця Наталія Владичко, яка працює в цьому музеї.

Rijksmuseum – один із найбільших і найвідоміших нідерландських музеїв, аудіогід у цьому закладі став третім у країні.

«Для наших народів це означає краще розуміння не тільки в питаннях мистецтва. Для нас це важливо ще й тому, що за рік російського вторгнення ворожими бомбардуваннями в Україні знищено понад 300 музеїв. Від російського нападу гинуть та страждають не лише люди, а й об’єкти мистецтва. І водночас саме мистецтво дає нам надію, що людський дух завжди переможе руйнування та грубу силу. Ми в Україні відстоюємо не лише себе, а й те, щоб ніде у світі таке не повторювалося, щоб ані люди, ані витвори мистецтва не зазнавали агресії», – наголосила Олена Зеленська у відеозверненні з нагоди запуску аудіогіда.

Вона подякувала керівництву музею та Посольству України в Нідерландах за реалізацію проекту.

«Для мене особливо важлива історія про цікавинку вашого музею – «Нічну варту» Рембрандта. Вона кілька разів зазнавала нападів вандалів, але вижила. Надія, що після темряви буде світло, надзвичайно надихає в ці темні часи», – зазначила перша леді.

Крім того, напередодні за сприяння Посольства України у Фінляндії було відкрито український аудіогід на одній із найбільших і найважливіших туристичних локацій Фінляндії – острові-фортеці Суоменлінна (Свеаборг)

Це морська фортеця, розташована в Гельсінкі. Її будівництво почалося в середині XVIII ст. У 1991 році Суоменлінну було включено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО задля збереження для майбутніх поколінь як прикладу фортечної архітектури XVIII ст. у Європі.