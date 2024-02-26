Перша леді Олена Зеленська взяла участь у відкритті виставки «Ломикамінь. Жіночий спротив у Криму» у Представництві Президента України в АР Крим/Офісі Кримської платформи.

Мета виставки – привернути увагу громадськості до історій жінок, яких незаконно ув’язнили за підтримку України, вшанувати силу та відважність дружин політв’язнів, а також тих, хто щодня чинить спротив окупантам, борючись за свої права та свободи. Виставка покликана продемонструвати, що опір громадян України в Криму триває та набирає дедалі більших обертів.

«Ломикамінь – квітка, оспівана Лесею Українкою. Вона побачила її на Ай-Петрі та увічнила в рядку: «Камінь пробила вона, той камінь, що все переміг». Мені здається, у цій історії є надзвичайний символізм. Бо такою квіткою була Леся. Пізніше її навіть називали ломикаменем української культури – за те, що розвивала прогресивні суспільні ідеї, була борчинею. Такою квіткою є кожна з жінок, про яких сьогодні йдеться на виставці. Кожна з жінок не лише кримського спротиву – всеукраїнського. І хоч би скільки російські окупанти намагалися розтоптати цих жінок, у них не вийде. Бо вони не знають, що ці жінки — ломикамені. І обов’язково розвалять імперію, проростаючи цвітом справедливості на її уламках», – наголосила Олена Зеленська.

Відкриття виставки відбулося за участю постійної представниці Президента України в АР Крим Таміли Ташевої, першої заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапарової, Надзвичайного і Повноважного Посла США в Україні пані Бріджит Брінк, Надзвичайного і Повноважного Посла Канади в Україні пані Наталки Цмоць, голови Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні пані Даніель Белль.

Гості взяли участь у кураторській екскурсії, під час якої було презентовано інсталяцію «Пляж» Лії Достлєвої та Юлії По, щоденники з окупації Юлії По, які відображають унікальний погляд на події, що відбувались у Криму у 2014 році, соціальну скульптуру «Пліт Крим» Марії Куліковської, творчий проєкт Алевтини Кахідзе, у якому вона говорить про незаконно ув’язнених окупантами в Криму – велику кількість політв’язнів, активістів та активісток, українців і кримських татар. Алевтина Кахідзе у своїй роботі також висвітлює історію 93-річної Муміне Муртази-Карабаш – учасниці кримськотатарського національного руху та багатодітну матір, нагороджену орденом «Материнська слава» ІІ ступеня. У просторах Офісу Кримської платформи розмістилися й роботи проєкту «Крим. Дім» Еміне Зіятдінової. Ця серія фотографій – візуальна послідовність, що відображає досвід кримських татар, які знайшли свій дім у складному геополітичному середовищі перед і після окупації АРК Росією. На виставці можна побачити й щоденники «Злої Мавки», у яких активістки розповідають свої історії, діляться почуттями. Завдяки цьому їх чують за межами окупації. Крім того, на виставці представлений історичний контекст, що апелює до постаті Лесі Українки та її творів, а також новітньої історії Криму після відновлення незалежності України в 1991 році.

Завершилась екскурсія перфомансом Марії Куліковської, під час якого вона порушила тему окупації Криму.

Організатори та партнери мистецького проєкту: представництво Президента України в Автономній Республіці Крим/Офіс Кримської платформи; Український інститут, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України. Проєкт реалізовано за підтримки Фонду «Партнерство задля стійкості України», який фінансують уряди Великої Британії, Канади, Нідерландів, Сполучених Штатів Америки, Фінляндії, Швейцарії та Швеції.