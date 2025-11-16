Олена Зеленська взяла участь у засіданні Комісії щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

За участю першої леді України Олени Зеленської відбулося дванадцяте засідання Комісії з питань координації взаємодії органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Головувала на засіданні Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. Участь у ньому взяли народні депутати, міністри, члени комісії, представники обласних адміністрацій, Офісу Генерального прокурора, міжнародних та громадських організацій, дипломати.

Цьогоріч робота комісії зосереджена на ключових подіях 2025 року: 25-й річниці резолюції Ради Безпеки ООН «Жінки, мир, безпека»; 20-річчі Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»; завершенні другого Національного плану дій «Жінки, мир, безпека» та підготовці третього плану на період до 2030 року; триріччі Рамкової програми співробітництва між Україною та ООН з протидії сексуальному насильству, пов’язаному з конфліктом; п’ятій річниці участі України в ініціативі «Партнерство Біарриц» та підсумках виконання взятих зобов’язань.

Олена Зеленська нагадала, що Україна приєдналася до «Партнерства Біарриц» ще до повномасштабного вторгнення РФ, утім війна поставила під питання продовження відповідних програм.

«У 2022 році ми зробили непростий, але принциповий вибір: країна має продовжити виконувати зобов’язання щодо розвитку – і перед своїми людьми, і перед європейськими партнерами. Тому всі роки оборони «Партнерство Біарриц» втілюється без поправок на війну, втому чи навантаження», – наголосила перша леді.

Дружина Президента зазначила, що є результати щодо кожного з п’яти зобов’язань у межах партнерства. В Україні з’явилася національна стратегія безбар’єрності; проведені гендерні аудити в навчальних закладах, які показують, що треба усунути для забезпечення гендерної рівності в освіті; Верховна Рада ухвалила закон про підтримку постраждалих від сексуального насильства під час війни та проміжні репарації, і тепер Міністерство соціальної політики має забезпечити його реалізацію; парламент також затвердив оплачувану відпустку з догляду для татусів, зробив гнучкою відпустку для матерів.

«Але все ще потребуємо адаптації законодавства відповідно до директив Євросоюзу. І маємо працювати над зменшенням гендерного розриву в оплаті праці. Жінки беруть на себе дедалі більше – винагорода має бути справедливою», – зазначила Олена Зеленська.

В цьогорічному Глобальному звіті про гендерний розрив (Global Gender Gap Report) Україна на 62-му місці. Країна піднялася на 1 позицію порівняно з минулим роком. Перед війною Україна посідала 66-те місце.