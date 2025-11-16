Володимир Зеленський обговорив із Дональдом Туском розслідування диверсій по польській залізниці

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Дональд Туск висловив співчуття щодо загиблих у Тернополі та десятків поранених в інших регіонах України внаслідок російських дронових і ракетних атак. Глава держави подякував за солідарність і зазначив, що зараз проводяться екстрені відновлювальні роботи.

Прем’єр-міністр поділився інформацією від правоохоронних органів і розвідки Польщі щодо нещодавніх актів диверсії по польській залізниці. Він зауважив, що соціальна платформа Telegram використовувалася для організації підривної діяльності та запуску дезінформаційної кампанії проти України.

Президент наголосив, що подібні підривні дії щоденно спрямовані проти України, зокрема й на залізниці. В Укрзалізниці наша країна впровадила належні засоби для протидії таким диверсіям. Глава держави зауважив, що інформація України та Польщі збігається: усі факти вказують на російський слід. Ніхто, крім росіян, у цьому не зацікавлений.

Україна готова співпрацювати з Польщею на різних рівнях і ділитися всією інформацією. Володимир Зеленський і Дональд Туск домовилися створити українсько-польську групу, яка працюватиме над запобіганням подібним ситуаціям з боку Росії в майбутньому.

Україна цінує всю допомогу Польщі й завжди готова працювати разом, щоб спільно захищати життя та протидіяти всім можливим диверсіям і викликам.