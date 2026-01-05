Президенти України та Молдови обговорили спільний шлях до Євросоюзу й двосторонню співпрацю

﻿Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Молдови Маєю Санду.

Глава держави подякував Молдові за послідовну підтримку України під час повномасштабного російського вторгнення. Обговорили мирний процес, дипломатичну роботу, взаємодію з американськими та європейськими інституціями.

Окрему увагу приділили розвитку двосторонньої торговельно-економічної та агропромислової співпраці, партнерству у сфері безпеки, реалізації спільних інфраструктурних і прикордонних проєктів.

Володимир Зеленський і Мая Санду обговорили спільний шлях до членства у Європейському Союзі, передусім одночасне відкриття перших переговорних кластерів.

Під час зустрічі також ішлося про посилення тристоронньої співпраці між Україною, Молдовою та Румунією.