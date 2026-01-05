Президент:

Наша стратегія, стратегія захисту життя, буде посилюватись, уже це робимо – звернення Президента
5 січня 2026 року - 19:37

Президенти України та Молдови обговорили спільний шлях до Євросоюзу й двосторонню співпрацю

7 січня 2026 року - 18:13

Президент обговорив із Нікосом Христодулідісом, Антоніу Коштою та Урсулою фон дер Ляєн пріоритети головування Кіпру в Раді Євросоюзу

7 січня 2026 року - 17:54

Президент провів зустріч із предстоятелем Церкви Кіпру

7 січня 2026 року - 14:26

У Нікосії відбулася зустріч президентів України та Кіпру, під час якої йшлося про підтримку українців і посилення тиску проти Росії

7 січня 2026 року - 13:53

Робочий візит Президента України до Кіпру
7 січня 2026 року - 11:31

﻿Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Молдови Маєю Санду.

Глава держави подякував Молдові за послідовну підтримку України під час повномасштабного російського вторгнення. Обговорили мирний процес, дипломатичну роботу, взаємодію з американськими та європейськими інституціями.

Окрему увагу приділили розвитку двосторонньої торговельно-економічної та агропромислової співпраці, партнерству у сфері безпеки, реалізації спільних інфраструктурних і прикордонних проєктів.

Володимир Зеленський і Мая Санду обговорили спільний шлях до членства у Європейському Союзі, передусім одночасне відкриття перших переговорних кластерів.

Під час зустрічі також ішлося про посилення тристоронньої співпраці між Україною, Молдовою та Румунією.

Робочий візит Президента України до Кіпру

7 січня 2026 року - 11:31
