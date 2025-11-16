Розраховуємо на силу турецької дипломатії, на її зрозумілість у Москві – Президент

В Анкарі відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана тет-а-тет і в розширеному форматі.

Глава держави зазначив, що для України важлива принципова позиція Туреччини щодо російської війни проти нашої країни та людей. Володимир Зеленський подякував за співпрацю, яка допомагає захищати життя, та чітке ставлення Туреччини до всіх ключових аспектів російської агресії.

«Ми ще раз підтвердили нашу відданість територіальній цілісності, суверенітету та незалежності нашого стратегічного партнера – України», – наголосив Президент Туреччини.

Володимир Зеленський зауважив, що сьогодні вночі Росія завдала чергового удару по українських містах і були прямі влучання російських дронів і ракет у звичайні житлові будинки. Реджеп Таїп Ердоган висловив співчуття українському народові.

«Тільки в одному нашому місті Тернопіль більше двох десятків людей були вбиті цим ударом – і це люди, які були просто в себе вдома, які мирно спали. Станом на зараз відомо про 25 загиблих, серед них дві дитини», – сказав Глава держави.

Під час зустрічі президенти говорили про подальшу співпрацю, спільні виробничі проєкти та координацію для більш ефективного захисту життя. Команди працюватимуть над усім, що узгоджено, та розвитком двосторонніх відносин.

«Незважаючи на всі труднощі війни, ми ставимо за мету збільшити обсяг двосторонньої торгівлі до 10 мільярдів доларів. Ми прагнемо сприяти відновленню України за підтримки турецьких підприємців, які попри складні обставини не залишають країну та мужньо продовжують свою діяльність в Україні», – зауважив Президент Туреччини.

Крім того, лідери обговорили ситуацію в дипломатії.

«Війна має закінчитися, немає альтернатив миру. Росія повинна усвідомлювати, що за війну, за вбивства не має бути жодної винагороди, і не має залишитись у Росії можливості розв’язати іншу подібну війну – проти України чи проти будь-якої іншої країни в регіоні поруч», – акцентував Володимир Зеленський.

Глава держави додав, що також важлива й активна залученість Туреччини до Коаліції охочих, особливо до її військово-морського компонента, щоб разом гарантувати безпеку в Чорному морі. Окремо обговорили також співпрацю в гарантуванні продовольчої безпеки у світі.

«Дуже стараємося відновити обміни, обміни полонених, щоб повернути додому українських військових, українських цивільних, які утримуються Росією. Звісно, ми працюємо і щоб повернути викрадених наших українських дітей», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що Україна сподівається на відновлення обмінів до кінця року та повернення значної кількості полонених.