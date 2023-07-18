Олена Зеленська: Якісна психологічна допомога має з’явитися навіть у сільській амбулаторії

Перша леді України Олена Зеленська разом з адміністраторкою Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Самантою Пауер відвідала Михайлівсько-Рубежівську амбулаторію загальної практики сімейної медицини КНП «Ірпінський міський центр первинної медико-санітарної допомоги».

У сучасному форматі амбулаторію було відкрито 1 квітня 2021 року. Станом на сьогодні тут працюють четверо лікарів, три медичні сестри, санітари й технічний персонал. Заклад обслуговує близько 3900 людей. З 28 лютого 2022 року село Михайлівка-Рубежівка перебувало під окупацією. Одразу після звільнення населеного пункту амбулаторія відновила роботу.

Заклад має контракти на три пакети медичних послуг від Національної служби здоров’я (НСЗУ). Це первинна медична допомога, мобільна паліативна допомога й супровід та лікування дорослих і дітей із психічними розладами.

Медичні працівники амбулаторії пройшли навчання за програмою Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) mhGAP, що спрямована для ведення випадків психічних, неврологічних розладів у неспеціалізованих закладах охорони здоров’я. Лікарі й медсестри навчилися надавати допомогу особам із поширеними психічними розладами, ефективно комунікувати з пацієнтом і його близькими, оцінювати пріоритетні розлади, вести такі розлади легкого або помірного ступеня тяжкості, скеровувати пацієнтів до вузькопрофільних фахівців і відповідних служб.

«Головний ресурс країни – здорова й спроможна людина. Раніше послуги психіатричної допомоги надавалися в медичних закладах у великих містах. Але вони несли великий тягар стигматизації. Колись це була каральна й примусова медицина. Маємо змінити ставлення до ментального здоров’я й наблизити послугу до споживача. Амбулаторія, у якій ми зараз, – один із прикладів наближення послуги. Завдання МОЗ України – мати загальний високий рівень надання таких послуг», – зазначила перша леді.

Команда амбулаторії також узяла участь у проекті USAID «Розбудова стійкої системи громадського здоров’я». За підтримки Агентства в закладі створено кабінет психологічної підтримки «Дбаю про себе», де доступні індивідуальні та групові заняття в комфортних умовах.

У межах цього ж проекту працівники амбулаторії опановують програму навчання та наставництва «Зцілення душі й тіла» Центру психосоматичної медицини. Це програма, розроблена фахівцями з психічного здоров’я Джорджтаунського університету (США). Її мета – зменшити вплив психотравмувальних чинників, запобігти виникненню тривожних розладів, покращити рівень психологічного комфорту населення.

«Жителям деокупованої Ірпінщини психологічна підтримка особливо потрібна, – наголосила Олена Зеленська. – Рада відвідати амбулаторію разом з очільницею USAID Самантою Пауер, щоб вона могла побачити результати співпраці. USAID – один з основних партнерів України у гуманітарних питаннях, зокрема Всеукраїнській програмі ментального здоров’я, мета якої – щоб у кожній громаді, як тепер у Михайлівці-Рубежівці, у вільному доступі з’явилася психологічна допомога», – розповіла Олена Зеленська.

За сприяння USAID проект «Розбудова стійкої системи громадського здоров’я», крім Михайлівки-Рубежівки, реалізується ще в 16 громадах восьми областей України: Чернігівської, Київської, Житомирської, Вінницької, Одеської, Тернопільської, Чернівецької та Івано-Франківської.

Перша леді подякувала Саманті Пауер за співпрацю, а також за значну й системну підтримку з боку USAID у багатьох сферах життя України в умовах війни – від енергетики до відновлення інфраструктури й цільової фінансової підтримки фахівців державного сектору.

Дружина Президента також запропонувала новий проект співпраці – міжнародне медичне партнерство задля відновлення потужностей і спроможності української системи охорони здоров'я у подоланні впливу наслідків війни на здоров'я людей.

«Міжнародне медичне партнерство – це також компонент третього Саміту перших леді та джентльменів. Я запрошую вас особисто долучитися до участі в Саміті. Він буде присвячений ментальному здоров’ю та має стати майданчиком для якісної глобальної дискусії топ-експертів галузі та перших леді», – зазначила Олена Зеленська.