Олена Зеленська з Королем Чарльзом ІІІ і Королевою-консортом Камілою взяли участь у проголошенні побратимства між бібліотеками України та Великої Британії

Перша леді України Олена Зеленська з Королем Чарльзом ІІІ та Королевою-консортом Камілою взяли участь у церемонії проголошення побратимства між бібліотеками України та Великої Британії. Захід поєднав Центральну бібліотеку Ліверпуля та Одеську наукову бібліотеку імені Михайла Грушевського.

Дружина Президента долучилася до церемонії за допомогою відеозв’язку з Києва разом із міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком.

Одеська наукова бібліотека імені Михайла Грушевського – одна з найбільших і найстаріших книгозбірень Одеси та півдня України загалом. Точкою відліку її історії є 1875 рік, коли при Одеському товаристві взаємної допомоги прикажчиків-євреїв була створена бібліотека. Фонд книгозбірні налічує понад 1,5 млн примірників, із них 50 тис. – видання іноземними мовами, 30 тис. – рідкісні й цінні видання VIII-XIX ст.

Олена Зеленська подякувала Їх Величностям і Великій Британії за підтримку України, зокрема у сфері культури: «Я хочу сказати, як багато цей вияв солідарності значить для нас, для України. Від початку війни ми втратили понад 300 бібліотек. Бібліотеки в Україні, як і люди, в небезпеці щодня. Але водночас вони стали й чимось більшим: в особливо складні зимові дні, коли внаслідок обстрілів не було світла й тепла, саме бібліотеки ставали справжніми гуманітарними й волонтерськими хабами, місцем, де можна було бути разом і відчувати тепло в широкому сенсі цього слова. Ми захищаємо нашу культуру, а вона підтримує нас», – сказала перша леді.

Дружина Президента нагадала, що колись Одеську бібліотеку вже доводилося відбудовувати після руйнування. Під час Другої світової війни більшу частину закладу було знищено внаслідок нацистського бомбардування. Тепер книгозбірня допомагає українцям вистояти в боротьбі вже з іншим нападником.

«Україна нині бореться саме за те, щоб ніде у світі бібліотеки не руйнувалися, книжки не горіли, люди не гинули. Щоб війни залишилися тільки в історичних працях, а кожна людина у світі могла спокійно читати й розвиватися, без загрози нападу й необхідності боротися за виживання», – наголосила Олена Зеленська.