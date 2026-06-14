Олена Зеленська закликала міжнародних партнерів підтримати постраждалих від російської агресії українок

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у заході на підтримку жінок в Україні та їхнього лідерства, який організувала Велика Британія за участю Канади та Австралії. Захід відкрила міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер.

Дружина Президента розповіла історії українських жінок, які загинули чи постраждали внаслідок російських ударів по Україні.

«Два тижні тому під час обстрілу Києва загинула на шляху до укриття 29-річна Вероніка Чуян, двоє її маленьких синів поранені. Вісімдесятидев’ятирічна вчителька Алла Уманська дивом вижила – ракета влучила в її будинок на київській Лук’янівці. Вона пережила Другу світову. Тепер війна Росії залишила її без житла. Це лише деякі історії українських жінок. Вони мали право жити у своїй країні й у своїх містах спокійно та мирно, як усі жінки світу. Але ось що з ними зробила Росія», – сказала Олена Зеленська.

Перша леді наголосила, що внаслідок російської агресії в Україні загинуло понад 5 тисяч жінок і дівчат. Більш ніж 14 тисяч поранені. За даними пілотного проєкту невідкладних проміжних репарацій, щонайменше 331 жінка та 19 дівчат пережили сексуальне насильство з боку окупантів. І це лише офіційна інформація, адже не всі знайшли в собі сили говорити про те, що перенесли.

Олена Зеленська зазначила, що один із пріоритетів України – реалізація закону про соціальний і правовий статус для постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного зі збройною агресією РФ, та невідкладні проміжні репарації.

«Такі виплати наразі фінансує не Росія, як мало б бути, а міжнародні партнери через Global Survivors Fund, бо постраждалі не повинні чекати. Сам факт такого відшкодування дає їм відчуття справедливості, якої так прагне кожен, хто зазнав горя», – додала перша леді.

Дружина Президента закликала міжнародних партнерів забезпечити сталість цього механізму, а також підтримувати центри допомоги врятованим, які створює Україна, і громадським організаціям, що допомагають жінкам.

«Історична резолюція ООН “Жінки, мир, безпека” для України стала не просто декларацією, а щоденною реальністю – через ціну, якої ніхто не хотів платити: тисячі загиблих і поранених, мільйони вимушено переміщених і ті, хто залишився та взяв на себе роботу в країні. Необхідно, щоб відповідь на цю війну узгоджувалася з тим, що 25 років тому було включено до резолюції 1325, а саме – зі справедливістю для постраждалих. Бо справедливість навіть для однієї людини сьогодні – це справедливіший світ для всіх нас завтра», – наголосила перша леді.