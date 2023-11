Олена Зеленська зустрілася з генеральним директором Метрополітен-опери Пітером Гелбом: Україна звучить і звучатиме у світі

Під час візиту до Французької Республіки перша леді України Олена Зеленська зустрілася з генеральним директором Метрополітен-опери Пітером Гелбом і його дружиною, керівницею Ukrainian Freedom Orchestra Кері-Лінн Вілсон.

Перша леді подякувала за підтримку, яку Метрополітен-опера надає Україні та її митцям із перших днів російського вторгнення.

Так, 14 березня 2022 року відбувся «Концерт для України» (Concert for Ukraine), який став одним із перших заходів, організованих Метрополітен-оперою після російського вторгнення. 24 лютого 2023-го було проведено «Концерт пам'яті та надії» (For Ukraine: A Concert of Remembrance and Hope), приурочений річниці початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Крім того, театр підтримав ініціативу диригентки Кері-Лінн Вілсон організувати Український оркестр свободи (Ukrainian Freedom Orchestra), який спільно з польським Національним театром у співпраці з Міністерством закордонних справ, Міністерством культури та інформаційної політики України та за підтримки Офісу Президента влітку минулого року здійснив турне Європою та Сполученими Штатами. До складу оркестру ввійшли понад 70 музикантів з України та з-за кордону. Другий тур Європою під патронатом Олени Зеленської відбувся цьогоріч улітку.

«Це не просто музичний ансамбль, а символ нашої боротьби за світле майбутнє, за свободу й культурні цінності. Ви можете розраховувати на мою готовність продовжувати патронат проєкту», – сказала дружина Президента.

Сторони обговорили стажування для українських митців. З 6 березня до 9 червня 2023 року за результатами конкурсного відбору в Метрополітен-опері успішно пройшли стажування четверо музикантів з України. Фінансування повністю забезпечив театр.

Перша леді наголосила, що партнерська підтримка в культурній та мистецькій сферах шляхом спільних проєктів надзвичайно важлива. Для України це має значення ще й у контексті повоєнного відновлення, відбудови та повернення до життя зруйнованих чи пошкоджених культурних об’єктів, зокрема оперних і драматичних театрів, а також філармоній. Станом на 25 жовтня 2023 року шкоди завдано 1711 об’єктам культурної інфраструктури. Олена Зеленська запросила Метрополітен-оперу до участі у відновленні об’єктів української культури.

«Натхнення, бажання творити, як і бажання допомогти, не зруйнувати. Україна звучить і звучатиме у світі завдяки таким друзям, як Метрополітен-опера», – резюмувала дружина Президента.