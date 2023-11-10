Олена Зеленська зустрілася з мером Парижа Анн Ідальго

Перша леді України Олена Зеленська у межах візиту до Франції зустрілася з пані мером Парижа Анн Ідальго.

14 квітня 2022 року Анн Ідальго прибула з першим візитом до України та відвідала Бучу й Бородянку. Загалом вона тричі побувала в нашій країні. З початку російського вторгнення Париж надав Україні екстрену допомогу в обсязі 1 млн євро для організації збору й доправлення товарів першої необхідності, створив чотири центри прийому українських громадян, передав вісім самоскидів Харкову для розбирання завалів, надав українським містам кошти на закупівлю 80 потужних генераторів. 24 лютого та 24 серпня поточного року за рішенням Анн Ідальго символ Парижа – Ейфелеву вежу – було підсвічено кольорами українського прапора. За підтримку й допомогу українцям Париж нагороджено спеціальною відзнакою «Місто-рятівник», яку очільниця столиці Франції отримала від Президента України Володимира Зеленського.

«Під вашим керівництвом французька столиця впевнено трансформується у людиноцентричне, екологічне, солідарне та інклюзивне місто майбутнього. На жаль, сьогодні ми в Україні маємо протистояти виклику війни й водночас створювати краще майбутнє на засадах сталого розвитку, розбудовувати нашу державу для комфортного життя українців. Для нас було б цінно почути про позитивні трансформації Парижа та обговорити практичні проєкти, які ми могли б реалізувати разом в Україні. Особливо цікава для нас взаємодія щодо проєктів у сфері інклюзивності та безбар’єрності, психологічної підтримки населення», – зазначила Олена Зеленська.

Анн Ідальго ознайомила першу леді України з проєктом «Фабрика солідарності». Це місце швидкого реагування на різноманітні надзвичайні ситуації, де можна отримати швидку гуманітарну допомогу чи пройти курси волонтерства.

Вона також розповіла про намір зробити 17 кварталів міста повністю безбар’єрними до початку літніх Олімпійських ігор, які відбудуться наступного року в Парижі. Адміністрація міста також звернулася до спортивних закладів із проханням відкрити секції для людей з інвалідністю.

Дружина Президента наголосила на важливості такого досвіду для України, яка також прагне створити максимально дружній простір для всіх громадян, які зазнали травм унаслідок війни чи з інших причин.

«Хотіла б заручитися підтримкою мерії Парижа для реалізації влітку наступного року, під час проведення Олімпійських ігор, благодійного концерту Ukrainian Freedom Orchestra – оркестру провідних українських музикантів, сформованого після початку російської агресії», – сказала Олена Зеленська.

Вона відзначила принципову позицію очільниці Парижа щодо недопущення російських і білоруських спортсменів до участі в Олімпіаді навіть під нейтральним прапором.