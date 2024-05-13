Олена Зеленська зустрілася з Президентом та першою леді Сербії

Перша леді України під час візиту до Сербії для участі в Конференції з ментального здоров’я зустрілася з Президентом країни Александром Вучичем і першою леді Тамарою Вучич.

Олена Зеленська подякувала за допомогу, яку Сербія надала Україні з початку повномасштабного російського вторгнення. Країна прихистила 2200 українців, виділила фінансову допомогу на гуманітарні цілі, передала швидкі Харківському та Черкаському центрам екстреної медичної допомоги.

«Потреби українців в екстреній медичній допомозі суттєво зросли, адже російський терор українських населених пунктів не лише не припиняється, а й має тривожну тенденцію до посилення. Вдячна Сербії за розуміння, що люди – найголовніше», – наголосила дружина Президента України.

Сторони також домовилися про додаткову потужну гуманітарну допомогу для України.

Олена Зеленська подякувала Тамарі Вучич за організацію в Белграді Конференції з ментального здоров’я: «Для мене дуже цінно, що ви ініціювали Конференцію саме на тему ментального здоров’я, адже однією з цілей третього Саміту перших леді та джентльменів, у якому ви брали активну участь, була актуалізація цієї теми у світі – на рівні національних урядів, міжнародних організацій. Протягом року схожі заходи за моєю участю також відбулися в Німеччині та Великій Британії. І я на цих прикладах бачила, як важливо зводити експертів двох країн і давати їм можливість для детального діалогу».

Перша леді України обговорила з президентським подружжям культурну співпрацю між країнами. Зокрема, подякувала за відкриття української книжкової полички в бібліотеці Белграда, україномовного аудіогіда у фортеці-музеї Калемегдан та підписання угоди між КНУ імені Тараса Шевченка та Белградським університетом.

«Ці проєкти, які я патроную особисто, важливі для порозуміння між нашими країнами та їх жителями. Україна, боронячи своє життя, боронить також свою мову, культуру, історію. І кожен такий проєкт – частина цієї оборони, збереження наших цінностей», – сказала вона.

Дружина Президента також відвідала Молодіжний центр CEZAM, створений для підтримки психічного здоров'я та безпеки людей віком від 10 до 30 років. У центрі проводять безкоштовні консультації психологів, майстер-класи із психології та профорієнтації, кінопокази, дискусії, зустрічі.

«Багато ідей можна запозичити звідси і для Всеукраїнської програми ментального здоров’я. Головне, щоб молоді люди, які відчувають проблему, не соромилися й не боялися звернутися по допомогу», – наголосила Олена Зеленська.