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Олена Зеленська зустрілася з Урсулою фон дер Ляєн

9 травня 2023 року - 20:31

Олена Зеленська зустрілася з Урсулою фон дер Ляєн

Перша леді України Олена Зеленська провела зустріч із Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, під час якої обговорювалися питання психологічної реабілітації українських дітей. Очільниця Єврокомісії прибула до Києва 9 травня, коли, згідно з указом Президента, в Україні вперше відзначається День Європи.

«Хочу особливо відзначити сміливість приїхати до Києва саме в цей день, коли держава-терорист укотре атакувала нашу країну ракетами. Протягом останніх днів ми зазнаємо особливо жорстоких атак – ви знаєте про загибель десятків людей в Умані та в Херсоні; ракетні удари по Києву», – сказала Олена Зеленська.

Перша леді разом із міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком, який також був присутній на зустрічі, обговорили з Урсулою фон дер Ляєн психологічну реабілітацію українських дітей, постраждалих від війни, зокрема 364 юних громадян, яких Україні вдалося повернути з російського полону. Було наголошено, що діти зараз переживають складний період: навчання в бомбосховищах, переїзд до інших країн, нестача спілкування з рідними та друзями тощо.

Президент Єврокомісії запропонувала експертну допомогу ЄС у створенні програми підтримки для юних українців.

«Унікальну програму допомоги українським дітям напрацюють уже наші фахівці – так само, як вони це роблять для психологічного табору, де реабілітують дітей, котрі втратили на війні близьких. У відповідь на страшний досвід українців формуємо потужну психологічну допомогу, щоб ніхто не залишився з пережитим сам на сам», – наголосила Олена Зеленська.

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