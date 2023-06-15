Олена Зеленська зустрілася з віце-президентом Європейської комісії Маргарітісом Схінасом

Перша леді України Олена Зеленська разом із заступником керівника Офісу Президента Ігорем Жовквою провела зустріч із віце-президентом Європейської комісії з питань популяризації європейського способу життя Маргарітісом Схінасом.

Сторони обговорили спільні ключові напрями роботи. Це, зокрема, освіта, медицина, культурний простір.

Дружина Президента подякувала Маргарітісу Схінасу за підтримку України й особистий візит до Києва – він відвідує нашу країну вже втретє з початку повномасштабного російського вторгнення.

«Ваші візити свідчать про відданість нагальному пріоритету – захистити європейський спосіб життя не лише всередині ЄС, а й в Україні, де люди за вибір європейських цінностей змушені щоденно платити життями», – наголосила Олена Зеленська.

Співрозмовники обговорили співпрацю в медицині, освіті та захисті українських тимчасових переселенців. Ці напрями є пріоритетними в роботі віце-президента Єврокомісії. Серед іншого йшлося про програму ментального здоров’я, ініційовану першою леді України торік.

«На цей час тисячі людей, які можуть надавати допомогу на першій лінії (як із державного, так і з недержавного сектору) проходять навчання відповідно до інтервенцій ВООЗ. Але це менш як 10% усіх фахівців, тож я пропонувала б розглянути можливість залучити експертизу фахівців із Європейського Союзу та масштабувати навчання. Особлива сфера інтересу – допомога травмованим дітям і підліткам», – зазначила дружина Президента.

Вона ознайомила гостя з напрямами діяльності Olena Zelenska Foundation. Це, зокрема, будівництво укриттів для українських шкіл і надання ноутбуків учням та вчителям для дистанційного навчання.

«Через постійні обстріли 2,7 мільйона школярів у 2023 році не мали змоги весь час навчатися очно, а дистанційна освіта стала для багатьох родин і вчителів викликом. Але освіта в Україні має бути доступною для всіх. Тому моя фундація прагне забезпечити українських школярів і педагогів усім необхідним для безпечного й комфортного навчання. Діти завжди були й будуть пріоритетом для фундації», – сказала дружина Президента.

Загалом у 2022–2023 роках у межах проекту Olena Zelenska Foundation 38 856 українських учителів із 12 областей отримали ноутбуки разом із програмним забезпеченням.

Завдяки підтримці Посольства України в Республіці Корея вдалося забезпечити ноутбуками 500 школярів.

Про передачу фундації ще 2500 ноутбуків, які найближчим часом будуть відправлені в Україну, після зустрічі з першою леді оголосила міністерка з питань зміни клімату та навколишнього середовища ОАЕ Маріам Альмхейрі.

«Сподіваємося разом із нашими друзями зробити освіту й медицину найякіснішими та доступними для українців, хоч би де вони були», – наголосила Олена Зеленська.

Крім того, було обговорено просування України на шляху до вступу в ЄС. Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква подякував віце-президенту Єврокомісії за всебічну підтримку нашої країни на цьому напрямі.

«Україна наполегливо рухається шляхом адаптації права Євросоюзу та завершення виконання рекомендацій Єврокомісії, необхідних для набуття членства. Розраховуємо на позитивну проміжну оцінку поступу України на шляху до ЄС та відкриття переговорного процесу до кінця року, до якого Україна вже активно готується», – сказав заступник керівника Офісу Глави держави.