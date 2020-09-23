ООН стала «програмним забезпеченням», яке вберегло світ від критичних помилок, але Радбез має стати більш ефективним органом – Володимир Зеленський

Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй має стати більш представницьким, збалансованим, прозорим та ефективним органом. Україна готова брати активну участь у реформуванні ООН. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

У своєму виступі Глава Української держави нагадав, як у жовтні 1945 року, після закінчення кровопролитної Другої світової війни, країни – засновниці ООН, серед яких була й Україна, відкинули всі суперечності та об’єдналися заради побудови кращого світу.

«Безперечно, за ці 75 років сталося чимало досягнень щодо економічного розвитку, подолання бідності, мінімізації воєн та катаклізмів, які могли б трапитися без існування ООН. Людство підкорило космос і навіть може проводити засідання ООН дистанційно, за допомогою сучасних технологій. Мовою тих самих технологій, ООН стала «програмним забезпеченням», яке вберегло світ від критичних помилок», – зазначив Володимир Зеленський.

Водночас він зауважив, що система все частіше починає давати збій – її атакують «баги» та «віруси». Щоб ООН і надалі відігравала важливу роль у становленні миру у світі, слід удосконалювати наявні механізми.

«Неприпустимо, коли суверенітет незалежної держави порушує один з постійних членів Ради Безпеки ООН. Це остаточно доводить – механізми зразка 1945 року сьогодні працюють не до кінця. Все це може призвести до подальшого знецінення Ради Безпеки. Україна братиме активну участь у процесі її реформування. Цей орган має стати більш представницьким, збалансованим, прозорим та ефективним. В інтересах ООН мати дієвий інструмент, якщо хтось зловживає правом вето та статусом постійного члена», – наголосив Глава держави.

На переконання Президента України, 75-та річниця заснування ООН має стати стимулом для перетворення Організації на більш динамічну та ефективну структуру.

Володимир Зеленський висловив сподівання, що вже наступного року про 75-ту сесію Генасамблеї ООН згадуватимуть як про повернення до дієвої багатосторонності, ефективної міжнародної солідарності та фундаментальних принципів, які лягли в основу при створенні Організації Об'єднаних Націй.

«У нас немає запасної планети. Ми живемо тут і лише один раз. Це і є саме те майбутнє, якого ми хочемо, і саме та ООН, якої ми потребуємо», – сказав він.

Президент України також привітав Волкана Бозкира з обранням Головою 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

«Хочу запевнити, що Україна була, є й буде для вас та ООН надійним партнером, навіть попри те, що сьогодні нас розділяють тисячі кілометрів», – наголосив Глава держави.