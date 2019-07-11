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Звернення Президента України Володимира Зеленського щодо посилення люстрації

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Опалювальний сезон у Смілі не буде зірвано – Глава держави

31 липня 2019 року - 18:18

Опалювальний сезон у Смілі не буде зірвано – Глава держави

Опалювальний сезон у Смілі не буде зірвано, і в домівках мешканців міста буде тепло. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з представниками громадськості та влади Черкаської області, на якій, зокрема, обговорювалася проблема заборгованості теплопостачальних підприємств Сміли за спожитий газ.

«Ми зі свого боку гарантуємо вам, що ніхто не зірве опалювальний сезон. Тепло буде, правоохоронні органи розберуться у цій ситуації. Ми все обов’язково зробимо, як повернемося до Києва», – наголосив Президент.

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Робоча поїздка Президента України до Черкаської області

31 липня 2019 року - 15:07
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