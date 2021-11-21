Операція із затримання бойовиків ПВК «Вагнер» не була продумана докладно – Глава держави

Операція із затримання бойовиків приватної військової компанії «Вагнер» була підготовлена непрофесійно й могла спровокувати численні людські жертви. Про це сказав Президент Володимир Зеленський під час прес-марафону «30 запитань Президенту України».

Глава держави зазначив, що спілкувався з керівником спецоперації із затримання бойовиків, і той допускав імовірність захоплення турецького літака членами ПВК.

«У мене було відчуття, що нас втягують (у проведення операції. – Ред.). І кажу, що хочу знати: літак «Турецьких авіаліній» (Turkish Airlines. – Ред.), який вилітає з Мінська, – там будуть звичайні люди, громадяни Туреччини та інші – понад сто людей», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що можливі людські жертви серед пасажирів літака Turkish Airlines викликали б обурення Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і як наслідок – погіршення відносин між Україною та Туреччиною.

«Я сказав, що це не наша операція, вона не продумана детально. Я готовий акцептувати будь-яку операцію, навіть цю, якщо будуть детально прораховані речі і якщо не постраждають люди», – додав Володимир Зеленський.

Він також зазначив, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак не міг ухвалювати рішення про проведення операції із затримання бойовиків ПВК «Вагнер», адже він не має таких повноважень.