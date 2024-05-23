Оперативна обстановка та підготовка до опалювального сезону на Харківщині: Президент провів нараду в Харкові

У Харкові Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо оперативної обстановки в області та підготовки до осінньо-зимового періоду.

Командувач ОТУВ «Харків» Михайло Драпатий доповів про ситуацію в зоні відповідальності цього угруповання військ, зокрема на Вовчанському напрямку. Вона залишається складною.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував про розроблений разом із Кабінетом Міністрів план щодо децентралізації системи теплопостачання в Харкові й заходів для відновлення пошкодженої інфраструктури.

Для підготовки Харкова та області до осінньо-зимового періоду виділять 4 млрд грн. Половина суми – з резервного фонду державного бюджету, решта – з міського бюджету. Ці кошти спрямують на відновлення зруйнованого обладнання та встановлення когенераційних установок.

Президент доручив Прем’єр-міністру Денису Шмигалю разом із Міністерством фінансів і Національним банком опрацювати можливість для пошкоджених енергогенерувальних підприємств брати кредити на відновлення без застави.

На нараді також обговорили ситуацію із забезпеченням другого рівня захисту на підстанціях «Укренерго».

Окремо приділили увагу наданню житла 20 тисячам внутрішньо переміщених осіб із тих територій Харківщини, що перебувають під постійними обстрілами з боку держави-агресорки РФ. Зараз цих людей тимчасово розмістили в гуртожитках закладів вищої освіти Харкова. Вони готові відмовитися від свого житла на користь держави, щоб одержати сертифікати через «єВідновлення» на купівлю нового в Харкові чи області. Володимир Зеленський доручив Прем’єр-міністру опрацювати реалізацію такої можливості.