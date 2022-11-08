Оприлюднено текст спільного звернення Президента України, Голови Верховної Ради та Прем’єр-міністра до НАТО щодо членства нашої держави в Альянсі

Президент України Володимир Зеленський, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 30 вересня підписали спільне звернення до Організації Північноатлантичного договору із закликом ухвалити рішення щодо членства України в НАТО як невід’ємного елемента забезпечення безпеки українців і громадян на всьому євроатлантичному просторі.

У зверненні зазначається, що Україна була й залишається надійним і прогнозованим партнером НАТО, повністю поділяє євроатлантичні цінності та віддана основоположним принципам євроатлантичної інтеграції, глибинним демократичним реформам на основі Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО й річних національних програм під егідою Комісії Україна – НАТО.

Також вказується, що сьогодні перед Україною та євроатлантичною спільнотою постали безпрецедентні виклики безпеці, що мають глобальний характер. Зокрема, розв’язана Російською Федерацією війна на знищення України та українського народу загрожує руйнуванням світового та євроатлантичного устрою.

«Влада Росії чітко та недвозначно продемонструвала свої наміри щодо активізації бойових дій шляхом мобілізації, чергової спроби анексії території України та продовження агресивної політики, зокрема шляхом проведення так званих референдумів та внесення змін до конституції Російської Федерації. Постійним явищем став енергетичний та ядерний шантаж з боку Росії», – сказано у Спільному зверненні.

За цих умов, на переконання Президента, Голови парламенту та очільника уряду, збереження стабільного й передбачуваного світового безпекового середовища на основі принципів Статуту ООН і положень Північноатлантичного договору можливе лише у разі об’єднання зусиль щодо збереження миру.

«Із цією метою необхідним є вжиття заходів проактивного стримування та недопущення будь-яких дій щодо незаконної анексії території України та реалізації погроз щодо застосування ядерної зброї», – йдеться у документі.

Також зазначається, що сьогодні Україна на полі бою забезпечує мир і безпеку союзників на східному фланзі Альянсу, а серед українських громадян – безпрецедентно висока підтримка вступу до НАТО, що є свідченням глибокого розуміння всією країною ролі Альянсу як найефективнішої безпекової організації сучасності.

«Звертаємося із закликом ухвалити рішення щодо членства України в Альянсі як невід’ємного елемента забезпечення безпеки українців та громадян усього євроатлантичного простору», – сказано у Спільному зверненні.

Крім того, Глава держави, голова Верховної Ради та Прем’єр-міністр запропонували невідкладно розглянути українські ініціативи щодо багаторівневої системи гарантування безпеки на основі багатосторонніх і двосторонніх угод України, спрямованих на доведення оборонного потенціалу нашої держави до рівня, який забезпечуватиме гарантовану відсіч агресії Російської Федерації, посилення військової підтримки України, нарощування її оборонних спроможностей, сприяння розвитку оборонно-промислового комплексу та суттєвого збільшення масштабу й обсягів підготовки українських військових.

«Реалізація цих пропозицій до набуття Україною членства в НАТО дасть змогу забезпечити проактивне стримування збройної агресії проти нашої держави з метою якнайшвидшого завершення війни та запобігання можливій новій збройній агресії», – йдеться в документі.

З повним текстом Спільного звернення можна ознайомитися в додатку.