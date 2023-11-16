Організація Чорноморського економічного співробітництва заслуговує на перезапуск та активізацію – виступ Президента України на саміті ПАЧЕС

Пані та панове!

Шановні представники держав Чорноморського регіону!

Сьогодні світ уже розуміє значення нашого з вами регіону, значення Чорного моря. Саме тут – одна з основ глобальної безпеки. І саме наші народи, наших із вами країн, разом із партнерами є гарантами такої безпеки.

Ми здатні додавати всьому світу стабільності та зміцнювати мир. І ми вже це робимо.

Одним із ключових елементів російської агресії проти міжнародного порядку, заснованого на правилах, стала агресія в Чорному морі.

Саме тут свій військовий плацдарм у нашому Криму Росія протягом років використовувала, щоб підірвати нормальне життя різних народів.

Росія використовувала Чорне море для агресії проти Грузії у 2008 році. Для розпалювання війни й хаосу на Близькому Сході, зокрема на території Сирії. Саме із захоплення Криму почалася гібридна війна проти України та всієї Європи…

24 лютого із початком повномасштабної війни Росія спробувала перетворити наш регіон і Чорне море на зброю. І не лише проти України. Блокада наших портів та свідоме знищення нашої портової та експортної інфраструктури були потрібні агресору, щоб зруйнувати глобальний продовольчий ринок і тим самим спровокувати нові спалахи хаосу в різних частинах світу.

Завдяки нашій співпраці все це зупиняється. Будь ласка, погляньте, чого ми досягли всі разом за цей час повномасштабної війни.

Ми змогли показати, що співпраця між народами Чорноморського регіону за підтримки партнерів здатна повернути стабільність світовому ринку продовольства. А отже, повернути захищеність нормального життя для десятків націй – від Марокко до Південно-Східної Азії.

Ми змогли забезпечити такий захист західній частині Чорного моря, який зараз дозволяє працювати нашим морським експортним коридорам. Нової ваги зараз набуває і Дунайський регіон – теж критичний для глобальної безпеки.

Ми змогли перехопити в Росії ініціативу в Чорному морі та створили такі безпекові умови, які змушують агресора тікати зі східної частини акваторії та намагатися сховати військові кораблі. Вперше у світі саме на Чорному морі почав діяти флот морських дронів – український флот.

Також я хочу відзначити й те, що тепер – як один із головних результатів наших дій – Росія не здатна використовувати Чорне море як плацдарм для дестабілізації інших регіонів світу.

І я вдячний усім лідерам, державам, народам, чия активність допомагає захищати міжнародний порядок і гарантує світу більше спокою та безпеки. І я дякую нашим сусідам у регіоні – Туреччині, Болгарії, Румунії, Молдові – за те, що ви на боці глобальної безпеки. Я впевнений, що відновлення чесного миру й демонтаж російської агресивної присутності, зокрема, в Чорному морі допоможе Грузії відновити територіальну цілісність і створить більше гарантій національній безпеці усіх держав Кавказу.

Від ситуації в Чорноморському регіоні та розвитку нашої співпраці прямо залежить і можливість зростання для регіону Балкан і Балтійського моря. Долаючи російську агресію, ми убезпечуємо всі народи Балто-Чорноморсько-Азовського простору й сусідніх регіонів.

Тож зараз як ніколи раніше очевидно, що наша співпраця в нашому регіоні Чорного моря має лише збільшуватися. І я вдячний усім, хто додає спільних результатів.

Пані та панове!

Організація Чорноморського економічного співробітництва заслуговує на перезапуск і значну активізацію. Це потрібний формат роботи. І потрібний усім нам із вами.

Важливо створювати нові лінії співпраці.

Важливо не мовчати щодо російської агресії та обмежувати можливості агресора тиснути на будь-який із народів нашого регіону.

Важливо використовувати й цей наш майданчик для того, щоб наблизити відновлення реального чесного миру та реінтеграції всієї акваторії Чорного моря у глобальний безпековий та економічний простір. Ми здатні це забезпечити. Але разом. Та обмежуючи агресора.

Я дякую всім вам за підтримку!

Дякую за участь у саміті ПАЧЕС.

І бажаю вам усім миру.

Слава Україні!