Особливо важливо, щоб санкції болісно вдарили по російській торгівлі енергоресурсами, по всій інфраструктурі танкерного флоту Росії – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Сьогодні увесь день після російського удару тривала ліквідація наслідків – у Запоріжжі, в Києві, Київській області, в інших наших регіонах. Більшість уражень – це звичайні будинки, це цивільні об'єкти. Постраждали більш ніж 80 людей. На жаль, чотири людини загинули, і серед них – одна дитина. Мої співчуття рідним та близьким. У Києві серед уражених об'єктів – Інститут Стражеска – це Інститут кардіології, один із провідних медичних закладів нашої країни та всього нашого регіону в Європі. Там двоє загиблих, значні пошкодження однієї з будівель. Відновлення має бути якомога швидшим, і уряд повинен з цим допомогти. І загалом тільки в Києві пошкодження на тридцяти двох локаціях. Російський удар по Запоріжжю був надзвичайно жорстоким – на щастя, без загиблих, але тільки там, на Запоріжжі, майже 40 людей цієї ночі постраждали. Усім надається необхідна допомога. Я хочу подякувати кожному, хто залучений до рятувальних операцій. Усім дякую, нашим працівникам ДСНС України, «екстренці», лікарям, медичним сестричкам, поліцейським, дякую комунальним службам. Були також російські удари по енергетичних об'єктах, і це вже, на жаль, традиційна така російська тактика – Росія намагається і в цьому році вдарити по Україні блекаутом. Фактично протягом цих тижнів, коли тривала Генеральна Асамблея ООН, Росія буквально кожен день, кожну годину використовувала для ударів по Україні. Дуже підлі удари. І саме це характеризує Росію – те, що вони роблять, а не те, що вони говорять чи запускають різними сигналами по світу. Вони відкинули всі реальні пропозиції миру й заслуговують на дійсно жорсткий тиск. На тижні очікуємо рішень Європи щодо такого тиску – щонайменше новий пакет санкцій має бути, 19-й пакет. Особливо важливо, щоб санкції болісно вдарили по російській торгівлі енергоресурсами, по всій інфраструктурі танкерного флоту Росії. Тим більше зараз є інформація від розвідки, що росіяни використовують саме танкери для запуску та управління дронами, які запускають проти європейських країн. Це ще одне свідчення, що Балтійське море та інші моря мають бути закриті для російських танкерів, щонайменше для тіньового флоту.

Також розраховуємо на сильні кроки Сполучених Штатів Америки. Ми говорили з Президентом Трампом про те, що реально може підштовхнути Росію до зміни позиції та зупинити війну. Світ має інструменти, які спрацюють дійсно миротворчо.

Сьогодні говорив з Президентом Фінляндії – подякував йому за підтримку. Ми скоординували контакти з нашими партнерами й зокрема з Америкою. Важливо, щоб ми поступово просувались і до фіналізації гарантій безпеки. Тих речей, які можуть і цю війну допомогти закінчити, і стримати Росію від будь-якої іншої агресії. Говорив також з Прем'єр-міністром Норвегії. І про сьогоднішній російський удар: було більше п'ятисот дронів, з них «шахедів» – близько 350, 48 ракет, у тому числі дві аеробалістичні. Саме тому ППО для України – незмінно перший пріоритет. Дякую партнерам, які допомагають. Норвегія – серед них, це один із найсильніших наших партнерів. Дякую тобі, Йонасе!

Говорив сьогодні ще з Марком Рютте – Генсеком НАТО, серед іншого про нашу програму PURL: програма працює, дуже активно допомагає, це саме та програма, що дозволяє нам купувати американську зброю за кошти партнерів у Альянсі. І це такі речі, як ракети для «петріотів», ракети для «хаймарсів». Уже в PURL’і є шість держав, які надали кошти: Нідерланди, Данія, Швеція, Норвегія, Німеччина, Канада. Ще шість країн заявили про готовність приєднатись: Литва, Латвія, Естонія, Люксембург, Бельгія, Ісландія. Дякую всім! Це те, що дійсно допомагає. Ми будемо на тижні разом з європейськими нашими друзями працювати, щоб якнайшвидше реалізувати домовленості по ППО. Обов'язково Росія відповідатиме за все, що робить. Дякую кожному у світі, хто допомагає Україні – нашим людям, нашій державі, нашій незалежності.

Слава Україні!