Отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС має велике значення для українського народу – Президент під час розмови з Урсулою фон дер Ляєн

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у режимі відеоконференції з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Під час розмови Глава держави повідомив про передачу другої частини заповненої анкети-опитувальника для отримання нашою країною статусу кандидата на членство у Європейському Союзі.

Володимир Зеленський зазначив, що друга частина анкети-опитувальника передається главі представництва ЄС в Україні Матті Маасікасу.

«Я вважаю, що ці відповіді – це також невелика перемога нашої команди. Чекаємо на розгляд і висновки Єврокомісії. Хотілося б, щоб ці висновки були позитивні і щоб завдяки вам надання висновків було пришвидшено», – сказав Президент України.

Він наголосив, що отримання нашою державою статусу кандидата на членство в ЄС має велике значення для українського народу та наших Збройних Сил, які захищають рідну країну.

Зі свого боку Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Єврокомісія наполегливо працюватиме над розглядом заповненої анкети-опитувальника, яку передала Україна, щоб ухвалити рішення в червні цього року.

«Я дуже вражена швидкістю, з якою ви підготували відповіді на наш опитувальник. Це стимулюватиме Європейську комісію працювати швидше», – сказала вона.

Володимир Зеленський подякував за підтримку, яку надає Україні Європейський Союз.

«Дякую вам, Шарлю Мішелю та Європейському Союзу, які активно працюють проти окупації Росією частини нашої території. Працюють санкційно, дипломатично, фінансово, підтримкою озброєння нашої держави», – зауважив він.

Володимир Зеленський також наголосив на важливості ухвалення шостого пакету санкцій ЄС проти Росії та висловив подяку тим європейським країнам, які підтримують запровадження ембарго на нафту й газ із країни-агресора.

Президент Єврокомісії зазначила, що ЄС працює над питанням запровадження ембарго на імпорт російських нафтопродуктів.

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що сьогодні Україна бореться за спільні європейські цінності та демократію, тож ЄС і надалі надаватиме їй свою підтримку, зокрема й фінансову. Вона повідомила про роботу над створенням Трастового фонду для відбудови нашої країни.