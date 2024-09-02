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Отримав попередні доповіді щодо російського удару по Полтаві: станом на цей час відомо про 41 загиблого – звернення Президента

3 вересня 2024 року - 14:23

Отримав попередні доповіді щодо російського удару по Полтаві: станом на цей час відомо про 41 загиблого – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Отримав попередні доповіді щодо російського удару по Полтаві. За наявною зараз інформацією, дві балістичні ракети. Влучання по території навчального закладу й сусідньої лікарні. Була частково зруйнована одна з будівель Інституту зв’язку. Люди опинились під завалами. Багатьох вдалося врятувати. Більш ніж 180 людей поранені. На жаль, багато загиблих. Станом на цей час відомо про 41 загиблого. Мої співчуття всім рідним та близьким. Я доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося. Залучені всі необхідні служби до рятувальної операції. Я вдячний кожному й кожній, хто з перших хвилин після влучання допомагає людям, рятує життя. Обов’язково російська наволоч відповість за цей удар. І ми знову й знову кажемо всім у світі, хто має силу, щоб зупинити цей терор: системи ППО та ракети до них потрібні в Україні, а не десь на складі. Далекобійні удари, які можуть захистити від російського терору, необхідні зараз, а не колись потім. Кожен день зволікання – це, на жаль, загибель людей. Вічна пам’ять усім, чиї життя забрані Росією!

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