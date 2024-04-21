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Пакет допомоги від США важливо наповнити дефіцитною зброєю – Президент в інтерв’ю американському телеканалу NBC

21 квітня 2024 року - 19:42

Пакет допомоги від США важливо наповнити дефіцитною зброєю – Президент в інтерв’ю американському телеканалу NBC

Президент України Володимир Зеленський в ефірі програми Meet the Press американського каналу NBC розповів про те, чим важливо наповнити схвалений напередодні Конгресом США пакет допомоги нашій країні.

Глава держави подякував Палаті представників Конгресу США, обом партіям, спікеру Майку Джонсону, Президенту Джозефу Байдену та всьому американському народу за підтримку України.

«Ми пів року чекали. Але не просто сиділи, ми всі боролися разом. Я хочу подякувати всій нашій команді й усій команді у Сполучених Штатах Америки, які робили все, щоб ми отримали позитивне рішення. Сьогодні воно нам стовідсотково дуже сильно допоможе. Я вважаю, що ця підтримка реально посилить Україну і Збройні Сили», – зауважив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що завдяки цій підтримці у нас буде шанс на перемогу. Але для цього важливо наповнити пакет саме тим, чого найбільше потребує Україна. Для відсічі російським окупантам нам потрібна дефіцитна зброя.

«Це й артилерія, і стратегічна далекобійна зброя, ATACMS – це все важливо, щоб не втрачати людей на фронті. Тому що ми їх втрачаємо через те, що у нас немає відповідної далекобійної зброї. Тому вона, а також протиповітряна оборона, яка так важлива, безумовно, сьогодні – це пріоритет», – сказав Глава держави.

За словами Президента, зараз Україна чекає на позитивне рішення Сенату й сподівається, що зможе одержати допомогу без затримок.

«Після стабілізації у нас є всі шанси отримати ініціативу. Для цього повинна прийти відповідна зброя», – підсумував Володимир Зеленський.

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