Пам'ять про Бучу потребує не лише співчуття, вона вимагає рішень і дій – Президент під час Бучанського саміту

За останні чотири роки список українських міст і сіл, куди Росія принесла війну та смерть, розширився, і це означає, що потрібно набагато більше рішучості й тиску на російського очільника та РФ. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників Бучанського саміту – 2026. Цьогоріч на захід приїхали 23 іноземні делегації.

На початку саміту організатори продемонстрували відео про наслідки російської окупації Бучі у 2022 році. Президент зазначив, що це не лише зафіксовані докази звірств, які вчинили російський очільник і його армія в Україні, не лише портрет і сутність сьогоднішньої Росії, але й певна оцінка всьому цивілізованому світу, міжнародним інституціям і праву. І вона не лише в побаченому, а й у тому, чого досі немає.

«Не вистачає кадрів того, як воєнні злочинці опиняються на лаві підсудних, як кожному вбивці зачитують вирок, як усі нелюди отримують невідворотне покарання за скоєне. Треба зробити все, аби ці речі не залишилися тільки в наших заявах, у нашій уяві, не лише в сльозах наших людей, не тільки в емоціях і на папері. Інакше поняття “справедливість” буде знецінено. Лише захистивши правду й відновивши справедливість, світ матиме шанс на мирне майбутнє», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що Росія не хоче зупиняти війну, допоки має дві речі: нафту, яка дає кошти на вбивства, і безкарність, яка дає сигнал, що можна продовжувати в тому ж дусі.

«Зараз Україна робить це за допомогою власних можливостей, власних дипстрайків, а світ може й має робити це через санкції. Відновити силу права, обмежити право сили. Кожній країні Європи потрібні правові механізми, які дозволять зупиняти Росію. Зупиняти танкери, конфісковувати російську нафту, зупиняти російських лакеїв і прислужників у світі – і в Європі вони є, – зупиняти спецоперації Кремля на континенті», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський акцентував, що пам’ять про Бучу потребує не лише співчуття – вона вимагає рішень і дій. Це якнайшвидший старт Спеціального трибуналу, Міжнародної компенсаційної комісії для України, повернення викрадених Росією дітей, неможливість забуття і пробачення агресора.

«Невідворотність наслідків для всіх російських злочинців у майбутньому, коли всі, хто скоїв лихо і в Бучі, і по всій Україні, будуть отримувати вироки, а не шенгенські візи чи політичний прихисток. Інакше і в Україні, і будь-де у Європі завжди існуватиме ризик нової агресії, нового вторгнення, нової Бучі. Всі ми у Європі маємо право жити без страху. Це право має бути реалізоване», – сказав Глава держави.

Президент наголосив, що не можна забувати чи обнулювати все, що пережила Україна, – катастрофу кожного українського міста й села, у які Росія принесла війну та смерть. Це Буча, Ірпінь, Бородянка, Маріуполь, Ягідне, Авдіївка, Оленівка, Вугледар, Часів Яр та багато інших.

«Від моменту першого саміту до сьогодні цей список, на жаль, збільшився. Це означає одне: нам потрібно набагато більше рішучості, набагато більше тиску на Путіна й Росію, набагато більше реальних справ і кроків, які наближають перемогу миру та справедливості», – зазначив Володимир Зеленський.