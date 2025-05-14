Папа Римський Лев XIV провів аудієнцію з Президентом і першою леді України – першу для глав держав 

Після завершення інавгураційної меси Папа Римський Лев XIV провів аудієнцію із Президентом України Володимиром Зеленським і першою леді Оленою Зеленською, що стала першою для глав держав.

Президент привітав Папу Римського Лева XIV з початком понтифікату й зазначив, що він є надією для мільйонів людей, які хочуть миру.

Володимир та Олена Зеленські подякували за підтримку України та заклик до справедливого й тривалого миру, звільнення полонених і повернення дітей. Як цього досягти якомога скоріше, було ключовою темою обговорення під час аудієнції.

Глава держави зазначив, що авторитет і голос Святого Престолу можуть відіграти важливу роль у закінченні цієї війни.

Президент поінформував про перемовини у Стамбулі та подякував за готовність Ватикану стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією. Володимир Зеленський укотре підтвердив, що Україна готова до перемовин у будь-якому форматі заради реальних результатів.

Окрема увага – сприянню у звільненні полонених та поверненні дітей. Папа Римський Лев XIV запевнив у тому, що докладатиме всіх можливих зусиль.

Олена Зеленська також подякувала за лікування українських дітей у клініці Bambino Gesù та закликала й надалі допомагати тим, хто цього потребує.

Президент і перша леді запросили Понтифіка здійснити апостольський візит в Україну.

