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Папа Римський Лев XIV провів аудієнцію з Президентом і першою леді України – першу для глав держав 

18 травня 2025 року - 16:54

Папа Римський Лев XIV провів аудієнцію з Президентом і першою леді України – першу для глав держав 

Після завершення інавгураційної меси Папа Римський Лев XIV провів аудієнцію із Президентом України Володимиром Зеленським і першою леді Оленою Зеленською, що стала першою для глав держав. 

Президент привітав Папу Римського Лева XIV з початком понтифікату й зазначив, що він є надією для мільйонів людей, які хочуть миру. 

Володимир та Олена Зеленські подякували за підтримку України та заклик до справедливого й тривалого миру, звільнення полонених і повернення дітей. Як цього досягти якомога скоріше, було ключовою темою обговорення під час аудієнції. 

Глава держави зазначив, що авторитет і голос Святого Престолу можуть відіграти важливу роль у закінченні цієї війни.

Президент поінформував про перемовини у Стамбулі та подякував за готовність Ватикану стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією. Володимир Зеленський укотре підтвердив, що Україна готова до перемовин у будь-якому форматі заради реальних результатів. 

Окрема увага – сприянню у звільненні полонених та поверненні дітей. Папа Римський Лев XIV запевнив у тому, що докладатиме всіх можливих зусиль. 

Олена Зеленська також подякувала за лікування українських дітей у клініці Bambino Gesù та закликала й надалі допомагати тим, хто цього потребує. 

Президент і перша леді запросили Понтифіка здійснити апостольський візит в Україну.
 

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