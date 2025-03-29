Партнерам має бути зрозуміло, що це російські удари не тільки по наших людях, але й по всіх міжнародних зусиллях – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Перш за все сьогодні моя вдячність ДСНС України, усім нашим комунальним службам, які залучені після російських обстрілів. Дякую нашій Національній поліції України, медичним працівникам – тисячі людей щодня й щоночі на чергуванні, на захисті життя.

Сьогодні тільки в Дніпрі до ліквідації наслідків удару російських дронів залучались майже 250 наших людей – усі необхідні служби.

Так само – місто Кривий Ріг, інші наші міста та громади, які зазнають ударів. Усюди працює ДСНС, усі екстрені та спеціальні служби, усюди надається допомога. Вдячний усім, хто рятує життя й підтримує наших людей – це надзвичайно важливо.

За минулу ніч було загалом 172 ударні дрони, більше ніж сотня – це «шахеди». Фактично щодобово зараз такі масштабні удари безпілотників. Ще – ракетні загрози, балістика.

Партнерам має бути зрозуміло, що це російські удари не тільки по наших людях, але й по всіх міжнародних зусиллях – по дипломатії, якою намагаємося завершити цю війну. Росія завдає цих ударів по позиціях усіх, хто хоче закінчення війни. Неможливо ігнорувати сотні «шахедів» щоночі. Ми очікуємо реакції, серйозної реакції. Ми працюємо на реакцію. Сильна реакція дуже потрібна – передусім Америки, Європи, всіх у світі, хто зробив ставку на дипломатію. Росію треба примусити до миру. І тільки примус спрацює.

Уже надто довго на столі пропозиція Америки про безумовне припинення вогню – без адекватної відповіді з Росії. Це багато говорить. Уже могло би бути припинення вогню, якби на Росію був справжній тиск. Я хочу подякувати тим із партнерів, хто це розуміє і хто просуває необхідні рішення. Зокрема, це нові санкційні рішення.

Сьогодні я говорив з Головкомом Олександром Сирським – про ситуацію на фронті, а також у тих районах, де наші сили діють на території Росії. Ми зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на територію Сумщини, а також нашої Харківщини. Я дякую за стійкість усім нашим підрозділам, від Курщини до південних напрямків.

Особливо відзначу сьогодні за результативність на передовій наш 225-й окремий штурмовий полк, також воїнів 47-ї окремої механізованої бригади. Ще – воїнів Сил спеціальних операцій за дуже ефективні дії по знищенню ворога. Також 35-ту окрему бригаду морської піхоти за ефективність у боях на Покровському напрямку.

Дякую всім вам, воїни! Ви – справжні! Дякую кожному й кожній, хто допомагає нашій армії, працює в усіх наших оборонних підприємствах, забезпечує армію. Я дякую всім, хто доносить світові правду про те, що відбувається в Україні. Сильні позиції України в усьому, результативна робота на нашу державу – це те, що найбільше допомагає наближенню миру.\

Дякую всім! Слава Україні!