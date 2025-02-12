Партнерство між Україною та США й економічні гарантії безпеки: Президент зустрівся з міністром фінансів Сполучених Штатів

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром фінансів Сполучених Штатів Америки Скотом Бессентом у Києві. Це його перший офіційний візит на посаді й водночас перший візит представника команди Президента США Дональда Трампа до України.

Глава держави подякував Сполученим Штатам, усьому американському народові за допомогу та двопартійну підтримку українців та українок із самого початку повномасштабного російського вторгнення.

Президент зазначив, що Україна готова працювати з адміністрацією Дональда Трампа для реалізації підходу «мир завдяки силі». Справедливий і тривалий мир потребує реальних гарантій безпеки для України.

«Я вдячний Президенту за його меседжі, що він підтримуватиме Україну та що він справді хоче зупинити цю війну. І я знаю, що він сильна людина, і впевнений, що він дотисне Путіна», – сказав Глава держави.

Під час зустрічі Володимир Зеленський і Скот Бессент обговорили ресурсний потенціал України та економічні гарантії безпеки для українців. Зокрема, ішлося й про підготовку документа про економічне партнерство між Україною та США.

«Ми вивчимо цей документ і зробимо все, щоб наші команди могли дуже швидко домовитися. Ми дуже хочемо, тому що це наші стратегічні партнери – Сполучені Штати Америки. Ми зробимо все, щоб вивчити всі деталі», – наголосив Президент.

За словами Скота Бессента, ця домовленість має стати важливим сигналом підтримки України з боку США.

«Я вважаю, що цей документ є важливим з погляду Президента Трампа, щоб вирішити цей конфлікт максимально швидко. Ми надаватимемо гарантії американської допомоги українському народу. Я вважаю це дуже сильним сигналом для Росії щодо наших намірів», – зазначив він.

Крім того, ішлося про посилення санкцій проти РФ та використання заморожених російських активів.