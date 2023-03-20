Партнерство України та Японії посилює глобальну безпеку й наближає повернення миру – Володимир Зеленський після зустрічі з Фуміо Кішідою

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою, який прибув до нашої країни з візитом.

Володимир Зеленський зазначив, що радий вітати в Києві справді потужного захисника міжнародного порядку й давнього друга України.

«Символічно, що свій перший візит в Україну Прем’єр-міністр здійснює саме сьогодні – в день річниці початку визволення українських територій. І розпочав його з Бучі. Ми це дуже цінуємо», – сказав Глава держави під час зустрічі з представниками ЗМІ після переговорів із Фуміо Кішідою.

Володимир Зеленський наголосив на важливості саме зараз активізувати глобальне лідерство заради захисту цілей і принципів Статуту ООН та міжнародної безпеки загалом.

«Російська агресія проти України та міжнародного порядку, що триває, спровокувала загрози й ризики, яких світ не бачив десятиліттями. І щоб не довелося різним народам у різних частинах світу ще десятиліттями страждати від жорстоких наслідків російської агресії, як-от дестабілізація міжнародних відносин, соціальний хаос та навіть спровокований масовий голод, ми й співпрацюємо з нашими партнерами», – сказав він.

Володимир Зеленський подякував Фуміо Кішіді за вагому підтримку України: безпекову, економічну, політичну, санкційну, гуманітарну.

Під час зустрічі в Києві було обговорено намагання Росії посилити свої агресивні дії. У цьому контексті сторони обговорили нагальні безпекові потреби України й домовилися продовжувати діалог щодо розширення безпекової взаємодії.

Співрозмовники також приділили увагу подальшому санкційному тиску на РФ за агресію.

«Японія застосувала 18 пакетів санкцій щодо російської агресії, і нові санкційні пакети мають продовжувати цей шлях відновлення глобальної безпеки та скорочення потенціалу російського терору. Санкції повинні бути швидшими, ніж здатність Росії адаптуватися до них», – переконаний Президент України.

Володимир Зеленський також подякував за готовність Японії співпрацювати для реалізації пунктів української формули миру, яка є єдиним комплексним і реалістичним планом зупинки російської агресії та відновлення повної сили Статуту ООН, повернення безпеки як Україні, так і всій Європі та світу.

Крім того, як зазначив Глава держави, наша країна надзвичайно цінує підтримку Японією глобальних зусиль для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Володимир Зеленський і Фуміо Кішіда обговорили взаємодію в межах головування Японії в «Групі семи». Зокрема, Президент України повідомив, що прийняв запрошення голови японського уряду взяти участь в онлайн-форматі у саміті G7, запланованому на травень у Хіросімі.

Під час переговорів сторони окремо зупинилися на залученні Японії до відбудови України, що дає великі можливості для співпраці. Володимир Зеленський відзначив, що з 24 лютого 2022 року допомога Японії в галузі відновлення сягнула понад 7 млрд дол.

«Лідерство Японії в реалізації Fast Recovery Plan та у повоєнному відновленні України точно створить нові напрямки для розвитку як нашого, так і японського суспільства, як української, так і японської економіки. Сьогодні я запропонував Японії зосередитися на підтримці наших медичних установ та на відновленні деяких секторів економіки. Це автомобілебудування, «зелена» трансформація, зокрема виробництво водневого обладнання та літієвих акумуляторів, де Японія є одним із технологічних лідерів», – розповів Глава держави.

За його словами, Україна також зацікавлена в підтримці Японією процесу гуманітарного розмінування.

Володимир Зеленський розповів, що за підсумками переговорів було підписано Спільну заяву про особливе глобальне партнерство між двома країнами.

«Цей документ відображає і наші цінності, які ми разом захищаємо, і наші прагнення, які ще належить реалізувати», – зазначив він.

Президент наголосив, що Україна та Японія досягли найзмістовніших відносин за понад 30 років, але це лише фундамент для того, чого можна досягти в майбутньому.

«Очевидно, що партнерство України та Японії посилює глобальну безпеку й наближає час, коли ми нарешті зможемо повернути мир і гарантувати стабільність життя і українцям, і всім народам світу», – заявив Володимир Зеленський.

Зі свого боку Прем’єр-міністр Японії наголосив на солідарності з Україною. Він високо оцінив мужність і терпіння українського народу, який стоїть на захисті своєї батьківщини та свободи.

«Японія й далі підтримуватиме Україну, доки мир не повернеться на її прекрасну землю», – сказав Фуміо Кішіда.

Голова уряду Японії зазначив, що агресія Росії підриває всі основи світового порядку й порушує норми міжнародного права.

За словами Фуміо Кішіди, Японія співпрацює з Україною в питанні запровадження санкцій стосовно РФ.

Прем’єр-міністр наголосив, що з минулого року його країна надала Україні гуманітарну та фінансову допомогу, яка, зокрема, спрямована на підтримку енергетичного сектору, сільського господарства та проведення розмінування. Крім того, Японія планує надати кошти на постачання нелетальної зброї через трастовий фонд НАТО.