Педагоги-кухарі, які навчатимуть працівників їдалень закладів середньої освіти, взяли участь у семінарах

У межах реформи шкільного харчування, ініційованої першою леді України Оленою Зеленською, триває серія навчань для педагогів-кухарів закладів професійної освіти, які передаватимуть свої знання кухарям їдалень шкіл і дошкільних закладів. Семінар під назвою «Зміни та сучасні тенденції в організації харчування в закладах загальної середньої освіти» в Бориспільському профтехліцеї проходять 30 педагогів-кухарів із Київської області.

Захід відбувається за підтримки Національного управління у справах освіти та молоді Естонської Республіки (NarNo), команди Національної асоціації громадського харчування та проекту «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України». Попереднє навчання відбулося у Львові, де 50 педагогів-кухарів прослухали навчальний курс.

Семінар складається з теоретичної та практичної частини.

Учасники дізнаються про нові технологічні стандарти у шкільному харчуванні та принципи впровадження реформи, розглядають шляхи автоматизації процесів на сучасній кухні. Під час практичної частини вони ознайомлюються з новітнім обладнанням харчоблока шкільної їдальні та власноруч готують страви за новими високотехнологічними методиками, вивчають способи урізноманітнення меню в сучасних умовах.

Найкращі шеф-кухарі та команда Національної асоціації громадського харчування продемонстрували на власному прикладі швидкість, якість і можливість приготування великих обсягів різноманітних страв за допомогою пароконвекційної технології.

Учасники здобувають необхідні практичні навички, щоб стати тренерами та навчити кухарів їдалень основ правильного харчування.

«Наше завдання – навчити майбутніх «агентів змін», котрі у своїх містах і громадах перекваліфіковуватимуть кухарів для роботи в тисячах українських шкіл і дошкільних навчальних закладів», – зазначила Олена Зеленська.

Вона нагадала, що з початку нового навчального року країна повертається до впровадження реформи шкільного харчування, яка стартувала в січні 2022-го та була поставлена на паузу через російське вторгнення.

«Наші діти вчаться, здобувають знання в нелегкий воєнний час, отже, вони повинні мати найкращі умови для свого здоров’я. А це насамперед харчування. Коли ми запускали реформу, то планували, що воно має бути корисним і поживним, а втілити це мають кухарі», – розповіла дружина Президента.

Нагадаємо, напередодні в межах реформи та за сприяння американського мецената Говарда Баффета було ініційовано будівництво фабрики-кухні в м. Бучі Київської області.

Основними споживачами продукції нової фабрики-кухні будуть школи й заклади дошкільної освіти міста і щонайменше двох найближчих громад, але потужності виробництва можуть бути переналаштовані або розширені для забезпечення потреб харчування будь-яких верств населення. Зокрема, підприємство зможе годувати тимчасово переміщених осіб і місцевих жителів.

Очікується, що фабрика-кухня в Бучі буде пілотним проектом, і в майбутньому мережа закладів буде розширена на всю територію України. Кожен із них зможе забезпечувати харчуванням 30-40 навчальних закладів.

«Так у воєнний час повертається наша реформа шкільного харчування. І це частина нашого плану з відновлення України, бо починати його треба вже зараз», – наголосила Олена Зеленська.

Влітку понад 50 педагогів із професійно-технічних закладів із п’яти регіонів України вже пройшли семінар для тренерів у межах реформи шкільного харчування.