Перед нами багато роботи, але я вірю у посттравматичне зростання – Олена Зеленська в інтерв’ю газеті El Mundo 

Дружина Президента України Олена Зеленська в інтерв’ю іспаномовній газеті El Mundo розповіла про свою дипломатичну роботу для підтримки нашої держави у світі.

«Я намагаюся пояснити, що відбувається в Україні, в особистому, неофіційному ключі, фокусуючись на історіях звичайних людей.

Факти й статистика і так є у пресі, я ж розповідаю про конкретних людей, які постраждали від російського нападу», – зазначила перша леді.

Вона також висловила захоплення українськими жінками-військовими.

«Вони добровільно обрали найскладніший шлях. Дуже їм вдячна. Завдяки, зокрема, їм ми перебуваємо тут і розмовляємо через 16 місяців вторгнення», – наголосила дружина Президента.

Олена Зеленська також розповіла про відмінність цінностей України та Росії: «Поки ми у нас тривало ухвалення Стамбульської конвенції щодо захисту жінок від усіх форм насильства, росіяни свій власний закон скасували. Українське суспільство рухається до європейської толерантності щодо всіх своїх громадян. Це повільна трансформація, але вона відбувається».

Перша леді висловила сподівання на те, що Україна проведе всі реформи, необхідні для перебування у Європейському Союзі.

«Чудово розумію, як багато роботи постає перед нами. Але вірю у посттравматичне зростання», – зазначила дружина Президента.