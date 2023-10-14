Перемога – це шлях України до НАТО – Володимир Зеленський під час спілкування з курсантами та викладачами військових вишів в Одесі

В Одесі Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Королівства Нідерланди Марк Рютте поспілкувалися з курсантами та професорсько-викладацьким складом Військової академії та Інституту Військово-Морських сил Національного університету «Одеська морська академія».

«Я дуже радий, що ми сьогодні в Одесі. І дуже радий, що ми з нашим другом, Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, маємо можливість поспілкуватися з нашими поважними воїнами – майбутніми воїнами. А хтось уже має бойовий досвід», – сказав Президент України.

Марк Рютте зі свого боку також подякував за організацію цієї зустрічі та висловив повагу українцям, які вирішили піти навчатися, щоб іще ефективніше давати відсіч агресору. Він переконаний, що Україна переможе в цій війні. Прем’єр-міністр Нідерландів зазначив, що все українське суспільство бореться заради перемоги, але саме на військових лежить відповідальність за просування на фронті.

«Саме військові йдуть уперед, беруть на себе ризики. Також ви дієте ефективніше, ніж ворог, робите неочікувані для нього речі. А це потребує навчання, тренувань», – зазначив Марк Рютте.

Відповідаючи на запитання курсантів, Глава держави висловив переконання, що українська армія вже досягла рівня НАТО, якщо не перевершила його. Бо завдяки партнерам, які надали нашій державі сучасну техніку та озброєння, вітчизняні військові фахівці змогли пройти шлях навчання, тренування й застосування сучасної техніки в бойових умовах.

«Тому я вважаю, наші люди з досвідом точно підходять. Про героїзм українців мені немає чого додати: наші партнери про це щодня говорять», – сказав Президент.

І зараз наша армія працює майже з усіма видами озброєння натовського зразка.

«Тому я вважаю, що ми вже готові. Що потрібно? Поки ми у війні, ми не будемо в НАТО. Нам потрібно перемогти. Перемога – це єдиний шлях України до Альянсу», – заявив Глава держави.