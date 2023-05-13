Перемога України – це не лише звільнення всіх окупованих територій, а й справедливі вироки всім убивцям – Президент

Перемога для України – це не лише звільнення від російських окупантів усіх своїх територій, а й притягнення до справедливої відповідальності всіх винних у злочині агресії проти нашої держави. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю представникам італійських ЗМІ під час офіційного візиту до Італії.

Відповідаючи на запитання, Глава Української держави зазначив, що однієї лише деокупації українських територій буде недостатньо для тих наших громадян, які на війні втратили своїх дітей.

«Я знаю людей, які казали, звертаючись до мене, – я нагороджував їхніх дітей посмертно… Вони говорили: «Ми вас дуже просимо: не тільки наша рідна земля. Не пробачайте. Ті, хто віддавав накази, повинні відповісти. Ми хочемо суду. Нам мало божого суду – ми хочемо реальної справедливості. Ми вимагаємо її, ми не зможемо заснути». Це старі люди, які ховали своїх молодих дітей, які пішли на війну й загинули заради держави», – розповів він.

Тому, за словами Володимир Зеленського, і для цих людей, і для нього як Президента України перемога – це не лише повернення територій.

«Ми – цивілізована держава й хочемо миру, але справедливого миру. І справедливих, чесних вироків убивцям», – наголосив Президент.

Він також зазначив, що агресія з боку РФ може бути різною – не лише у вигляді ракет, а й шантажу, зокрема енергетичного. Глава держави висловив застереження, що у разі програшу України у війні російська агресія піде далі й пошириться на країни НАТО і Європейського Союзу, і тоді вже суспільствам європейських держав доведеться відправляти своїх дітей, батьків на війну.

«Я готовий до прагматичної розмови. Я вважаю, ваше суспільство має бути готове й має знати: краще допомагати Україні», – сказав Володимир Зеленський.