Перемога України потрібна не лише країнам, а й кожній нормальній людині світу – Олена Зеленська в інтерв’ю словенському виданню OnaPlus

Перша леді України Олена Зеленська закликала країни світу докладати більше зусиль для повернення незаконно депортованих і примусово переміщених Росією українських дітей та притягнення винних до відповідальності. Про це вона заявила в інтерв’ю щомісячному словенському журналу OnaPlus.

Дружина Президента також розповіла про нещодавні російські обстріли України та про жертви, до яких вони призвели.

«Нас намагаються вбити і вбивають, тому ми не можемо собі дозволити розкіш втоми чи «темних думок». У нас немає на це часу», – відзначила вона.

Перша леді наголосила на тому, що світ має об’єднати зусилля для порятунку 19 тисяч українських дітей, яких викрав російський агресор.

«Минулого року створена Міжнародна коаліція за повернення українських дітей у межах Bring Kids Back UA Президента України Володимира Зеленського, і в Києві відбулася її перша зустріч. Дуже сподіваємося на її ефективність. Одній країні цього не вирішити», – акцентувала Олена Зеленська.

Крім того, дружина Президента України розповіла про гуманітарну діяльність Фундації Олени Зеленської та її допомогу багатодітним родинам, які втратили домівки, школам та лікарням: «Коли наші закордонні друзі питали, на чому тримається українська стійкість, як її підтримувати, ми відповідали: відбудовуйте Україну з нами, таким чином ви буквально долучитеся до цієї стійкості, підсилите її. Вдячна всім меценатам, завдяки яким це можливо. Це люди вже з 25 країн світу, і їх прибуває. Їхні внески – не просто матеріальна допомога, це можливості й перспектива для мільйонів доль. Це внесок у майбутнє зокрема й усієї Європи. Бо насправді нам усім потрібні щасливі люди навколо нас. Запрошую всіх до цього долучатися».

Дружина Президента також зупинилася на діяльності заснованого нею Саміту перших леді та джентльменів – унікального професійного клубу подружжів перших осіб світу. Участь у ньому бере, зокрема, перший джентльмен Словенії Алеш Мусар.

«Нещодавно ми зустрічалися з ним у Лондоні на конференції Global Soft Power Index. Там уперше робили панель для перших леді та джентльменів і показали цифри, що вражають: виявляється, ми можемо впливати на 35% чинників, які складають м’яку силу наших країн. На третину. Це вже не просто сила, це суперсила!» – зазначила вона.

Відповідаючи на запитання, чому війна, яку розв’язала Росія, – тривожний дзвінок для всієї Європи та світу, Олена Зеленська зауважила: «На Україні диктатор не спиниться. І найкраще це знає Східна Європа, яка вже була поневолена російською й радянською імперією. Тут іще додається етичний вимір. Що це буде за світ, де замість цивілізованих відносин запанує сила танків і ракет, ядерних погроз?»

Перша леді наголосила, що перемога України потрібна саме для того, щоб подібне не повторилося ніде й ніколи.

«Перемога України потрібна не тільки країнам, а й кожній нормальній людині світу, якщо вона хоче залишатися людяною та жити в безпеці», – резюмувала вона.