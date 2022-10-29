Перемога України – єдиний спосіб уникнути російської агресії щодо інших країн – Андрій Єрмак на круглому столі Інституту Брукінгса

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак закликав світову спільноту посилити тиск на Російську Федерацію та збільшити обсяги допомоги Україні, бо лише поразка агресора унеможливить розв’язання подібних воєн щодо інших країн світу. Про це він заявив під час онлайн-участі у круглому столі, організованому американським Інститутом Брукінгса.

У заході взяли участь близько 50 науковців, громадських діячів і лідерів думок. Модерувала зустріч віце-президент, директор із зовнішньої політики Інституту Брукінгса Сюзанна Мелоні.

Андрій Єрмак розповів, що українська армія крок за кроком звільняє нашу землю від окупантів, а російські війська втрачають ініціативу у війні. Усвідомлюючи неминучість поразки, агресор завдає ударів по мирних українських містах, б’є по цивільних об’єктах (будинках, лікарнях, школах), намагається знищити енергомережу, щоб українці залишилися без світла й тепла.

«Але треба розуміти: те, що відбувається між Росією та Україною, не є конфліктом через територію. Для Росії це війна на знищення. Для нас це війна за виживання. І поки нас намагаються скасувати як державу і націю, будь-які домовленості з Росією будуть приречені. Вони дадуть Москві змогу перегрупувати сили й накопичити ресурси, щоб почати все спочатку. Це вже було багато разів», – зауважив керівник Офісу Президента.

Він наголосив на необхідності посилення тиску на агресора та збільшення обсягів допомоги Україні.

«В інтересах усього світу – мінімізувати російську загрозу, наскільки це можливо. Адже Україна – не єдина мета російської агресії. Ця агресія спрямована проти всієї частини світу, яка звикла жити вільно, комфортно та мирно. Росія стерла межу між миром і війною. Росія використала як зброю все – від власних діаспор до засобів масової інформації», – сказав Андрій Єрмак.

За його словами, штучні кризи також є частиною зусиль Росії у війні проти всього вільного світу.

«Шантаж Кремля – як ядерний, так і техногенний – є черговою спробою отримати те, чого він хоче, через переговори. Відповідь демократичного світу має бути жорсткою. І він має цілковито підтримувати Україну», – додав керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак назвав п’ять кроків, які мають бути здійснені задля підтримки нашої держави та перемоги над агресором. Насамперед він закликав світ допомогти Україні у створенні надійної системи протиповітряної та протиракетної оборони для захисту критичної інфраструктури й житлових районів.

«Наші діти мають ходити до школи. Наші люди не можуть днями слухати сирени в Києві та інших містах України», – наголосив керівник Офісу Президента.

Він зазначив: українці щодня долають труднощі з приготуванням їжі, обігрівом осель, забезпеченням своєї безпеки під час ракетних обстрілів і вдень, і вночі. Маючи комфортні й облаштовані оселі, люди змушені готувати їжу на вогнищі, ночувати у спальних мішках у коридорах чи підвалах, а не у своїх ліжках, констатував Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Глави держави також закликав надати Україні конвенційну зброю без політично визначених обмежень.

«Дайте нам те, що нам потрібно, і стільки, скільки нам потрібно. Від цього залежать терміни відновлення Україною контролю над усією своєю територією», – зазначив Андрій Єрмак.

Крім того, він закликав до швидшого завершення процесу визнання російського режиму терористичним і до подальшого посилення санкційного тиску на Росію, запровадження ефективних вторинних санкцій проти тих держав і органів, які їй допомагають.

Також необхідно перезапустити весь комплекс міжнародних гуманітарних організацій, щоб налагодити їхні алгоритми, які Росія зламала. Вони мають стати ефективним механізмом для захисту та повернення додому тисяч українських заручників Кремля, переконаний керівник Офісу Президента.

Зважаючи на викладене, Андрій Єрмак закликав до надання Україні надійних гарантій безпеки.

«Україна прагне вступити до НАТО. Але, на жаль, це станеться не завтра. Тому на перехідний період нам потрібно, щоб наші партнери та союзники доклали всіх зусиль, щоб допомогти Україні реалізувати своє право на самооборону», – сказав очільник Офісу Глави держави і додав, що механізмом, який може це забезпечити, є напрацьована ініціатива Київського безпекового договору.

«Часто казали, що Росія не повинна виграти цю війну. Треба розуміти, що єдиний спосіб уникнути її повторення – забезпечити перемогу України. Будь-який інший варіант спонукатиме російський режим до продовження», – резюмував Андрій Єрмак.

