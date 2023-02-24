Перемогою у війні Україна поверне повагу до міжнародного права, Статуту ООН, а також атмосферу безпеки всій Європі та світу – Андрій Єрмак в інтерв’ю французькому BFM TV

Українці своєю стійкістю та відважним опором російському вторгненню довели, що збройні сили РФ не спроможні протистояти українській армії. Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю французькому телеканалу BFM TV.

На переконання керівника Офісу Глави держави, зараз саме час надати Україні всю необхідну зброю, щоб наші сили оборони змогли закінчити війну та здобути перемогу над російським окупантом, що означатиме перемогу Європи й вільного світу.

Андрій Єрмак наголосив: перемогою в цій війні Україна поверне повагу до міжнародного права, Статуту ООН, а також атмосферу безпеки всій Європі та світу.

За його словами, партнери знають про потреби нашої держави для забезпечення перемоги й готові допомагати.

«Якщо ми матимемо все, що нам необхідно – насамперед це зброя та амуніція, –ми швидше звільнимо нашу землю й здобудемо довгоочікувану перемогу, яка буде перемогою не лише України, а й вільного світу та всіх наших партнерів і союзників. Важливо, що ми чуємо від партнерів, що Україна матиме все необхідне для того, щоб перемогти», – наголосив керівник Офісу Президента.

«Ніхто з них не має сумнівів, що Україна переможе. Це лише питання часу», – констатував він.

Як зазначив Андрій Єрмак, Україна та її народ вдячні світовим лідерам, урядам, парламентам і пересічним громадянам, зокрема європейських держав, за підтримку.

«Всіх пам’ятаємо, усім вдячні й ніколи не забудемо, як ви всі були разом із нами з перших днів цієї жахливої війни», – додав керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак наголосив, що відчуває гордість за те, що він українець і що його країна зупинила російську агресію та звільнила значну частину території, окупованої ворогом із 24 лютого 2022 року.

«Моральний дух, стійкість і віра в нашу перемогу дуже й дуже високі», – резюмував керівник Офісу Глави держави.