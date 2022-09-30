Перемовини з РФ можуть відновитися, лише якщо російська армія покине всю територію України, включно з Кримом – Михайло Подоляк в інтерв’ю La Repubblica

Попри заяви влади Російської Федерації про готовність до переговорів вона висуває лише ультиматуми, тож у таких умовах врегулювання конфлікту дипломатичним шляхом неможливе. Про це сказав радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю італійському виданню La Repubblica.

«Росія не хоче вести переговори – вона лише висуває ультиматуми. Якщо російська армія покине всю територію України, включно з Кримом, переговори можуть відновитися», – зазначив Михайло Подоляк.

Він також підкреслив, що оголошення Росією анексії окупованих нею Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей, як і проведені на цих територіях псевдореферендуми, нічого не змінюють для України. Ці регіони були й залишаються українськими, і українська армія боротиметься за їх звільнення.

«Референдуми не мають юридичної сили за міжнародним правом. І Україна готова на все, щоб їх повернути. Наші люди про це нас просять. Це були фейкові голоси, до яких вони не мали стосунку. Тим, хто йшов голосувати, направляли автомат в обличчя й наказували: «Голосуйте!» Тому наші контрнаступи тривають», – сказав радник керівника Офісу Президента.

Щодо погроз РФ застосувати ядерну зброю Михайло Подоляк зауважив: «Шанси ядерного конфлікту невисокі, але вони є. І якщо світ – я маю на увазі цивільну частину світу – допустить повний крах міжнародної ядерної безпеки, ми матимемо катастрофічні наслідки не тільки для України».

За його словами, глобальну відповідь на можливу атомну атаку доведеться давати, зокрема, і в межах ЄС і НАТО.

