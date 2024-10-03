Переможцям міжнародних учнівських олімпіад та їхнім учителям вручили державні нагороди і премії Президента України

Заступниця керівника Офісу Президента Олена Ковальська взяла участь у нагородженні переможців міжнародних учнівських олімпіад та їхніх учителів, а також лауреатів Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» напередодні Дня працівників освіти.

На заході також були присутні радниця – уповноважена Президента з питань Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту Ольга Будник і заступник міністра освіти й науки Михайло Винницький.

Олена Ковальська від імені Глави держави привітала школярів, які стали переможцями міжнародних олімпіад, та вчителів, які їх підготували.

«Що вселяє впевненість у завтрашньому дні, надію на відновлення, – це наші дуже талановиті діти та викладачі, які готові повністю вкладати себе у виховання й навчання. Ці досягнення ще більш значні, бо нашим дітям доводиться вчитися під звуки тривоги, часто під ворожими обстрілами, іноді з відключеним світлом», – зазначила вона.

Цього року 32 українці взяли участь у семи міжнародних олімпіадах із математики, фізики, хімії, біології, астрономії, географії та інформатики. Вони здобули 13 срібних і 12 бронзових медалей, а також дві почесні відзнаки. Переможці та їхні педагоги отримають премії Президента України у розмірі 100 тис. грн та 50 тис. грн.

Також під час церемонії відзначили лауреатів конкурсу «Учитель року», який цьогоріч провели в номінаціях «Географія», «Образотворче мистецтво», «Українська мова та література», «Фізика».