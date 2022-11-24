Перша леді Олена Зеленська підтримала запуск українського простору на платформі Google Arts & Culture

Перша леді України Олена Зеленська підтримала запуск українського простору на Google Arts & Culture – онлайн-платформі, за допомогою якої можна отримати доступ до зображень художніх робіт, які зберігаються в музеях світу.

Упродовж п’яти років Google Україна та український уряд, зокрема Міністерство культури та інформаційної політики, співпрацювали у цифровізації української культури. Зібрані матеріали вони представили на платформі Google Arts & Culture в окремому онлайн-просторі, створеному спеціально для України, – Ukraine is Here. У секціях «Архітектура», «Природа», «Мистецтво», «Культура» можна ознайомитися з відповідним надбанням нашої країни за допомогою імерсивних форматів: віртуальних турів, 3D-об’єктів, фото-, аудіо- та відеоісторій.

«За місяці війни зруйновано чи пошкоджено понад 500 наших музеїв, історичних будівель, храмів. Все це створювали покоління українців для нових поколінь. Отже, одразу стало зрозуміло: нам треба рятувати від навали не тільки наших людей, а й нашу культуру, мистецтво», – зазначила дружина Президента.

Олена Зеленська подякувала команді Google, Міністерству культури та інформаційної політики України, закладам культури й митцям за створення проекту, який водночас зберігає українську культуру та популяризує її у світі.

«Презентуємо проект у буремні часи. До нашої сміливої, міцної, модерної держави прикута особлива увага. Ukraine is Here – надзвичайно потужний проект, який є результатом плідної співпраці, справжньої синергії команд Google Arts & Culture, нашого Міністерства, державних агентств, багатьох музеїв, заповідників та окремих експертів. Нові можливості розповісти про українську культуру масштабно, цікаво й сучасною цифровою мовою, як це зроблено на платформі Google Arts & Culture, – це ще одна наша спільна перемога», – наголосив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Наша культура не тільки наша. Це спадок усього цивілізованого світу. Коли культурні цінності втрачає одна країна, втрачає весь світ. Тож давайте зберігати примножувати, дивитися, захоплюватися, гуглити українську культуру й так збагачувати світ», – додала перша леді.