Перша леді Олена Зеленська розповіла французьким ЗМІ про спротив України російській агресії

Дружина Президента України Олена Зеленська поспілкувалася з журналістами популярної телепрограми C à vous, яка виходить на каналі France 5, та провідної французької газети Le Monde, заснованої ще Шарлем де Голлем у 1944 році.

Перша леді розповіла, зокрема, про програму психологічної підтримки для українців та їхній стан.

«Відомий синдром уцілілого відчувають зараз дуже багато людей. Але це неправильно: ти вцілів – значить, дав країні змогу жити далі. Не можна себе картати», – зауважила вона.

Дружина Президента подякувала Франції за теплий прийом українських вимушених переселенців, а також особисто першій леді Бріжит Макрон – за зустріч дітей з онкологією, евакуйованих з України до Франції на лікування, і закликала європейців не звикати до війни.

«У той момент, коли у вас звичайний день – вдалий чи невдалий, робочий чи вихідний, – у нас гинуть люди, діти. Такі самі діти, як французькі, – які ходять у школи та на гуртки, полюбляють TikTok та посидіти в Інтернеті, вірять, що світ відкритий для них… Це дуже важко усвідомлювати, я знаю. Людська психіка завжди хоче захищатися від того, що травмує. Але відгородитися від війни в сучасному світі не можна. Світ просто не має стін від цього», – наголосила Олена Зеленська.