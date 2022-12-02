Перша леді Олена Зеленська відкрила форум «Філософія спроможності» до Міжнародного дня людей з інвалідністю

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у відкритті форуму «Філософія спроможності» з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю. У межах заходу за участю громадських активістів, представників міжнародних організацій та міністерств відбулися дві тематичні панелі: «Самореалізація через зайнятість» і «Нова формула відновлення».

У виступі Олена Зеленська акцентувала на терміні «філософія спроможності», винесеному в назву форуму.

«Спроможність – це здатність до здійснення. І водночас спроможність – це й наявність сприятливих умов, обставин, які допомагають у здійсненні. Мені здається, що це формула нашої сьогоднішньої дискусії: які умови мають бути створені в державі та суспільстві, щоб кожна людина в Україні, зокрема з інвалідністю, була спроможна жити на повну, реалізовувати себе, не мати бар’єрів», – сказала дружина Президента.

Перша леді нагадала, що саме в цей день, Міжнародний день людей з інвалідністю, два роки тому Глава держави підписав указ про створення Національної стратегії безбар’єрності. Цьому передувала довга дискусія про рівні права та можливості для всіх громадян, що почалася навесні 2020 року.

«Під час карантину через ковід кожен з нас отримав досвід повної або часткової ізоляції. Тоді Київський міжнародний інститут соціології провів загальнонаціональне дослідження, що дало розуміння, які бар’єри потрібно здолати першочергово. Два роки тому об’єдналися експерти й представники влади, громадянського суспільства та бізнесу. Спільними зусиллями було сформовано унікальний для України документ – Національну стратегію безбар’єрності – та План дій до неї, що став дорожньою картою для міністерств», – розповіла Олена Зеленська.

Учасники форуму обговорили нові підходи до самореалізації через зайнятість, реабілітацію та соціальні послуги, відновлення та розвиток спроможності людей з інвалідністю, зокрема з урахуванням викликів війни.

За словами першої леді, повномасштабне російське вторгнення продемонструвало, що Україна рухається в правильному напрямі щодо побудови безбар’єрності та рівності в суспільстві.

Система охорони здоров’я інтегрує принципи Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (МКФ). Це інструмент, який дає план для відновлення людини після травми чи каліцтва. Реалізується проект Superhumans зі створення спеціалізованої клініки з протезування та реконструкції, триває робота над новим алгоритмом отримання водійських прав для людей з інвалідністю, удосконалюються державні будівельні норми, щоб відновлення пошкоджених війною будинків та спорудження нових відбувалося за новими стандартами.

«Усі, хто зібрався сьогодні тут, вірю, розуміють, що людина – це наша найвища цінність. Тож я хотіла б, щоб усі присутні, усі, хто ухвалює рішення, хто надає послуги, хто проектує й будує, дивилися в одному напрямі: що ще я можу зробити? Як зробити це краще? Як зробити це доступно? Як відбудовувати нашу країну так, щоб будь-хто в ній почувався гідно. Почувався спроможним. Почувався людиною», – сказала дружина Президента.

Довідка. Цьогорічний форум «Філософія спроможності» покликаний сформувати спільне бачення безбар'єрного середовища в Україні та поінформувати про нові державні політики, пов'язані з працевлаштуванням, реабілітацією, наданням соціальних послуг і сервісів для людей з інвалідністю та їхніх сімей, впровадженням цифрових технологій для відновлення та професійної реалізації людей з урахуванням їхніх потреб, зумовлених інвалідністю. Форум організовано Мінсоцполітики за підтримки ПРООН, уряду Республіки Корея, уряду Німеччини та ІСАР «Єднання».