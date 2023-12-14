Перша леді провела зустріч із представниками регіонів, відповідальними за впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров’я

Перша леді України Олена Зеленська провела зустріч із представниками регіонів, відповідальними за впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров’я.

Регіональна координація програми була створена навесні 2023 року рішенням Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони психічного здоров’я та надання психологічної допомоги особам, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Нині координацію програми на місцях здійснюють заступники начальників військових адміністрацій та регіональні координатори.

«Ми ж усі часто кажемо, що будь-яка допомога повинна починатися у громаді, якомога ближче до людини. Ви, ваші команди – саме ті люди, які наближають допомогу до кожного. Послуга з ментального здоров'я вже стає доступнішою. І ви також змінюєте це. Послугу можна отримати у того, кому українці довіряють здоров'я цілої родини, – у сімейного лікаря. Сімейні лікарі, які пройшли навчання mhGAP, можуть допомагати своїм пацієнтам, які мають порушення сну, апетиту, депресію. А в разі необхідності – скерувати до профільного фахівця», – зазначила Олена Зеленська.

Учасники зустрічі підбили підсумки роботи за рік, що минає.

У кожній області сформована своя команда – із заступників голів обласних військових адміністрацій та регіональних координаторів.

Регіональні команди здійснюють оперативну координацію впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров’я на місцях. Головна мета діяльності – створити програми комплексної психосоціальної підтримки, залучивши всі сектори: охорону здоров’я, освіту, соціальну сферу, зайнятість, неурядовий сектор, групи підтримки, програми «рівний – рівному» та забезпечити їхню якість і доступність. Команди здійснюють просвітницьку роботу щодо важливості ментального здоров’я та поширення технік самодопомоги.

10 жовтня, до Дня ментального здоров’я, в усіх регіонах відбулися просвітницькі заходи, участь у яких узяли понад 30 тис. українців.

Важливим проєктом регіональної координації Всеукраїнської програми ментального здоров’я стало проведення масштабного анкетування надавачів та отримувачів послуг. Було опитано понад 114 тис. респондентів щодо рівня задоволеністю послуг, визначено кількісні та вікові показники потенційних отримувачів, сформульовано потреби в послугах. Лідером за кількістю опитаних стала Харківська область – понад 16 тис. анкет. Серед опитаних – 43 749 надавачів послуг зі сфер охорони здоров'я, освіти, соціального захисту, громадського сектору. 50% сказали про значне зростання рівня навантаження на роботі після 24 лютого.

Регіональні координатори та заступники начальників ОВА пройшли низку професійних тренінгів, зокрема щодо взаємодії з людьми з бойовим досвідом та їхніми родинами. Вже проведено 295 тренінгів, до кінця року заплановано ще 377 занять для працівників ЦНАПів, служб соціального захисту, навчальних закладів, сфери обслуговування.

Нині послугу з ментального здоров’я можна отримати в сімейних лікарів, які пройшли навчання за програмою ВООЗ mhGAP. На сьогодні кожен третій сімейний лікар (загалом понад 15 200 медиків) готовий надати таку підтримку своїм пацієнтам. У разі потреби він направить до вузького спеціаліста – психолога, психотерапевта або психіатра. Послуга є абсолютно безкоштовною, адже надається в межах Програми медичних гарантій. Протягом року понад 85,5 тис. унікальних пацієнтів скористалися цією послугою. Близько 850 закладів первинної медичної допомоги мають відповідний контракт із Національною службою здоров’я України. Переглянути перелік можна на інтерактивній мапі за посиланням: https://bit.ly/40zPlA1. Аналогічні дані допоможуть знайти оператори гарячої лінії НСЗУ – для цього слід зателефонувати за номером 16-77.

«Останні дані дослідження Gradus Research, проведеного в жовтні 2023 року, свідчать, що серед основних скарг на ментальне здоров’я всі українці називають тривожність, напругу (53%), порушення сну (50%). Це доводить, що всім куточкам потрібні свої спеціалісти поряд – психолог, фахівець, спілкування з яким є комфортним і дієвим», – наголосила Олена Зеленська.

Вона акцентувала, що ті, хто втілюють Всеукраїнську програму ментального здоров’я, повинні долати не лише воєнний стрес у 90% населення, а й давні суспільні упередження.

«Ми знаємо, що найбільше їх у людей старшого віку. Але під час опитування до третього Саміту перших леді та джентльменів, який ми цього року теж присвятили ментальному здоров’ю, ми з подивом з’ясували, що молодь теж уникає розмов про ментальне здоров'я з фахівцями. Уявіть: майже кожен другий у віці 13–24 років думає, що це соромно. 38% побоюються, що це може вплинути на їхню репутацію в сім’ї або на роботі. І це при тому, що молоді люди до 24 років, згідно з нашим дослідженням, виявилися ще вразливішими перед стресами, ніж старші. Тож ключове завдання – не просто створювати послуги, а й інвестувати в просвіту, долати стигму. Щоб сором чи якісь страхи не були тим бар'єром, який відділяє людину від послуги. Хочу наголосити, що ви не самі – ваші дії завжди підсилені ресурсом великої екосистеми Всеукраїнської програми ментального здоров’я. Звертайтеся, спілкуйтеся, самі діліться досвідом, збагачуйте ним усіх», – додала дружина Президента, звертаючись до учасників зустрічі.

Перша леді наголосила, що підтримка з боку сімейного лікаря – це основа, що має стати частиною комплексного сервісу для людини, який міститиме також доступну соціальну, юридичну допомогу, допомогу щодо пошуку роботи, реабілітації тощо. Ці послуги мають бути поєднані в єдине коло підтримки, доповнювати одна одну. Таким чином роль регіональних координаторів та місцевої влади стає ключовою. Їхні зусилля мають масштабувати й наповнювати наявні сервіси новими можливостями, переконана Олена Зеленська.

Тому серед головних завдань на наступний рік визначено такі кроки:

розробка обласних програм ментального здоров’я, забезпечення покриття послугами в усіх секторах: охорона здоров’я, освіта, оборонна, економічна, соціальна сфери, культура, спорт тощо.

продовження навчання для надавачів послуг усіх напрямів та визначення маршрутів для отримувачів послуг на всіх рівнях.

Супровід розробки та впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» (https://howareu.com), яку ініціювала перша леді Олена Зеленська, забезпечує Координаційний центр з психічного здоров'я Кабінету Міністрів України за експертного партнерства та підтримки ВООЗ. Майданчиком для ухвалення рішень є Міжвідомча координаційна рада КМУ.