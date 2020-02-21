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Перша леді та Посол Німеччини в Україні обговорили співпрацю в межах «Партнерства Біарріц»

28 лютого 2020 року - 17:17

Перша леді та Посол Німеччини в Україні обговорили співпрацю в межах «Партнерства Біарріц»

Під час візиту до «Мистецького Арсеналу» дружина Президента Олена Зеленська зустрілась із Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анкою Фельдгузен.

Олена Зеленська та Анка Фельдгузен обговорили можливі варіанти співпраці України й Німеччини у напрямі розбудови інклюзивного та безбар’єрного середовища, передбаченого міжнародним «Партнерством Біарріц». Про намір приєднатися до «Партнерства», започаткованого країнами G7 для утвердження гендерної рівності, Україна оголосила ще в грудні минулого року.

Амбасадорка Німеччини зауважила, наскільки важливою є мета «Партнерства Біарріц», і привітала рішення України долучитися до міжнародного партнерства заради рівних можливостей для всіх. Анка Фельдгузен підкреслила, що Німеччина готова підтримати Україну на шляху до втілення цієї вагомої мети. Крім того, вона відзначила проекти з протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству, які вже реалізовані у країні.

Одне із зауважень з боку німецьких колег стосувалося ратифікації Україною Стамбульської конвенції – міжнародної угоди Ради Європи щодо насильства проти жінок та домашнього насильства. Україна підписала Стамбульську конвенцію ще у 2011 році, проте досі не ратифікувала її.

Перша леді та Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен домовилися у найближчій перспективі визначити формати співпраці, які були б максимально ефективними у впровадженні принципів універсального та комфортного середовища в усій країні.

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